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≡ Названы главные проблемы казахстанских чиновников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40467
Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 09:49
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Общаясь с госслужащими, профессор Высшей школы госполитики НУ Ифтихар Лодхи выделил несколько чаще всего встречающихся черт характера и подходов к работе. В их числе - чрезмерный энтузиазм госуправленцев
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6013
Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 20:49
#30
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Цитата-/А как сравнивать будем, что "непосильным трудом нажито" А что заработано?/




Чинуш ваших скиньте немецких про коих коррупционные скандалы были? Неужто не было ?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6017
Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 21:03
#31
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Цитата:
abaika95:
скандалы были? Неужто не было ?

Даже не в курсе, если честно. У вас же гугл есть, может найдёте чего?
Можно просто первых лиц по сравнивать ;-) У Меркель например точно знаю нет зАмков. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6013
Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 21:10
#32
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Цитата-/Даже не в курсе, если честно. У вас же гугл есть, может найдёте чего?Можно просто первых лиц по сравнивать У Меркель например точно знаю нет зАмков/




Я вроде писал выше не интесеуюсь вашими чинушами) а Меркель уже 15 лет у власти (наш то уже ушел даже) и все 15 лет вы с ней живёте ? что знаете где у нее че есть а где нет?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6017
Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 21:21
#33
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Цитата:
abaika95:
что знаете где у нее че есть а где нет?)

Её состояние оценивается в 3 лямя евро, Замок не купишь. :oops:
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