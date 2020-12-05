Названы главные проблемы казахстанских чиновников

Отправлено: - 21:10

Цитата-/Даже не в курсе, если честно. У вас же гугл есть, может найдёте чего?Можно просто первых лиц по сравнивать У Меркель например точно знаю нет зАмков/









Я вроде писал выше не интесеуюсь вашими чинушами) а Меркель уже 15 лет у власти (наш то уже ушел даже) и все 15 лет вы с ней живёте ? что знаете где у нее че есть а где нет?)