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Карантин - разрушитель традиций!
Карантин - разрушитель традиций!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40467
Карантин - разрушитель традиций!
Отправлено: 05.12.20 - 11:36
Кажется они были в Кустанае всегда... большие и маленькие, ледяные и деревянные, прямые и замысловатые... Традиционные для нашего города ледяные горки, которые устраивали на площадях и улицах, во дворах и на склонах я помню с самого детства.
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а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 97
Re: Карантин - разрушитель традиций!
Отправлено: 05.12.20 - 11:36
теперь будем кататься на горках дистанционно.
Re: Карантин - разрушитель традиций!
Отправлено: 05.12.20 - 13:40
Как там нонче? Мәңгілік ел,Рухани жаңғыру. А Новый год...бұл біздің дәстүріміз емес.
Скрипя зубами, так сказать, потакали пережиткам чуждой культуры
А тут такой поворот! Сколько гешефтов нонешним от этого барановируса.
Прямо сказка, а не год!
Скрипя зубами, так сказать, потакали пережиткам чуждой культуры
А тут такой поворот! Сколько гешефтов нонешним от этого барановируса.
Прямо сказка, а не год!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9857
Re: Карантин - разрушитель традиций!
Отправлено: 05.12.20 - 14:07
Цитата:
Это вы коронавирус так назвали?
А почему?
Вы считаете что он не существует?
Горожанин_kst:
от этого барановируса.
от этого барановируса.
Это вы коронавирус так назвали?
А почему?
Вы считаете что он не существует?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9061
Карантин - разрушитель традиций!
Отправлено: 05.12.20 - 14:23
Цитата:
Что вы этим хотели сказать?
Горожанин_kst:
Скрипя зубами, так сказать, потакали пережиткам чуждой культуры
Скрипя зубами, так сказать, потакали пережиткам чуждой культуры
Что вы этим хотели сказать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2009
Карантин - разрушитель традиций!
Отправлено: 05.12.20 - 15:57
Цитата:
Наверно, что пора звать Колотун-ага и святого Николая?
maxsaf:
Что вы этим хотели сказать?
Что вы этим хотели сказать?
Наверно, что пора звать Колотун-ага и святого Николая?
Re: Карантин - разрушитель традиций!
Отправлено: 05.12.20 - 18:59
Цитата:
Идиотом надо быть чтоб отрицать. Но вирус вирусом. А борьба борьбой.
У нас так было, есть и будет.
Кто купончики стрижёт,кто @@@ с солью доедает.
Ну а сама борьба?! Борцы так стараются, что тех кого обороняют передушат к чёртовой матери.
Борцов хватает, ума бы им, цены б им не было.
alex_60:
Идиотом надо быть чтоб отрицать. Но вирус вирусом. А борьба борьбой.
У нас так было, есть и будет.
Кто купончики стрижёт,кто @@@ с солью доедает.
Ну а сама борьба?! Борцы так стараются, что тех кого обороняют передушат к чёртовой матери.
Борцов хватает, ума бы им, цены б им не было.
Re: Карантин - разрушитель традиций!
Отправлено: 05.12.20 - 19:05
Цитата:
То что традицию отмечать Новый год уже давно хотят придать остракизму. Периодически тема стала всплывать.
А раз всплывает, значит идея имеет поддержку на высоких уровнях.
maxsaf:
То что традицию отмечать Новый год уже давно хотят придать остракизму. Периодически тема стала всплывать.
А раз всплывает, значит идея имеет поддержку на высоких уровнях.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9857
Карантин - разрушитель традиций!
Отправлено: 05.12.20 - 19:57
Цитата:
раньше елку на площадях ставили 1 декабря.
давался как бы старт все дальнейшим мероприятиям.
потом оказалось=неправильно ставили.
так как начало празднования встречи Нового года
и дальнейшие мероприятия принижают День независимости.
а уж с декабря 2011,
когда был установлен День первого президента на 1 декабря,
то уж тем более.
и теперь мы имееем установку елки 20 декабря.
чтобы дети веселились и кружились вокруг елки поменьше на двадцать дней.
пусть радуются дню независимости,
ну а елочка а елочка потом...
Горожанин_kst: То что традицию отмечать Новый год уже давно хотят придать остракизму.
раньше елку на площадях ставили 1 декабря.
давался как бы старт все дальнейшим мероприятиям.
потом оказалось=неправильно ставили.
так как начало празднования встречи Нового года
и дальнейшие мероприятия принижают День независимости.
а уж с декабря 2011,
когда был установлен День первого президента на 1 декабря,
то уж тем более.
и теперь мы имееем установку елки 20 декабря.
чтобы дети веселились и кружились вокруг елки поменьше на двадцать дней.
пусть радуются дню независимости,
ну а елочка а елочка потом...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6013
Re: Карантин - разрушитель традиций!
Отправлено: 05.12.20 - 20:47
Юджин пишет хорошо о истории города но зачем лезет в политику и в социологию если не понимает?
Причем тут горка 2020 последняя?
Ну будут и дальше горки будет и дальше веселье и радость
Но сейчас что один раз нельзя потерпеть?
С ума дети сойдут?
Родители с ума сойдут?
Так не хнычте на ближайшее 9 мая что наши отцы и деды герои и не ходите с их портретами
Вы не достойны их
Они стойко вынесли 4 года войны в грязи и в г**е а вы без горки на новый год уже сопли до пола развезили и канючите
Мяяяяяя.....мяяяяяяяя....ножками по полу бьете.....хотим..хотим. .горку....и корпаратив.......мы не выдержим..........скучно....мяяяяяяяяяя
Покаление за покалением изживает себя
Причем тут горка 2020 последняя?
Ну будут и дальше горки будет и дальше веселье и радость
Но сейчас что один раз нельзя потерпеть?
С ума дети сойдут?
Родители с ума сойдут?
Так не хнычте на ближайшее 9 мая что наши отцы и деды герои и не ходите с их портретами
Вы не достойны их
Они стойко вынесли 4 года войны в грязи и в г**е а вы без горки на новый год уже сопли до пола развезили и канючите
Мяяяяяя.....мяяяяяяяя....ножками по полу бьете.....хотим..хотим. .горку....и корпаратив.......мы не выдержим..........скучно....мяяяяяяяяяя
Покаление за покалением изживает себя
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13449
Карантин - разрушитель традиций!
Отправлено: 05.12.20 - 20:48
Ну чего разводить-то? Неужели неожиданно? Вполне вписывается в общую логику ограничений. Другой вопрос - ограничениям уже более двух недель, а снижения все нет. Хотя, возможно, вышли на плато.
И ещё подумалось - а пробовали ли власти обращаться к учёным для построения математической модели таких запретов? Чтобы те смогли оценить их эффективность таких ограничений, чтобы не получилось чтобы удар на рубль, а результат на копейку? Может, такие полумеры (запрет транспорта на выходные) дают эффект в несчастные 1,5%, а народу не комфортно на все 25%. И тут уж выбирать - либо жёстко как весной, либо ослабить ограничения и не напрягать людей.
Но остались ли такие учёные, способные сделать такую модель?
Есть, конечно, и национальные традиции (из-за которых в России таких ограничений нет, а в Казахстане есть) - это любовь ходить в гости и устраивать той по любому поводу. Вот и вопрос - как оценивали эффективность ограничений?
[Исправлено: Victor Yang, 05.12.2020 - 20:56]
[Исправлено: Victor Yang, 05.12.2020 - 21:16]
И ещё подумалось - а пробовали ли власти обращаться к учёным для построения математической модели таких запретов? Чтобы те смогли оценить их эффективность таких ограничений, чтобы не получилось чтобы удар на рубль, а результат на копейку? Может, такие полумеры (запрет транспорта на выходные) дают эффект в несчастные 1,5%, а народу не комфортно на все 25%. И тут уж выбирать - либо жёстко как весной, либо ослабить ограничения и не напрягать людей.
Но остались ли такие учёные, способные сделать такую модель?
Есть, конечно, и национальные традиции (из-за которых в России таких ограничений нет, а в Казахстане есть) - это любовь ходить в гости и устраивать той по любому поводу. Вот и вопрос - как оценивали эффективность ограничений?
[Исправлено: Victor Yang, 05.12.2020 - 20:56]
[Исправлено: Victor Yang, 05.12.2020 - 21:16]
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