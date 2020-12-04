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≡ Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане запланирована на начало 2021 года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40466
Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане запланирована на начало 2021 года
Отправлено: 04.12.20 - 14:30
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Премьер-министр отметил, что, в соответствии с договорённостью с президентом России Владимиром Путиным, с 22 декабря в Казахстане начнётся производство российской вакцины "Спутник V".
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2009
Re: Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане...
Отправлено: 04.12.20 - 14:30
#1
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6005
Re: Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане...
Отправлено: 04.12.20 - 15:12
#2
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Чето везде пишут что врачи добровольцы в России заболевают после этой вакцины,якобы иммунитет у них был слабый для вакцинирования......
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20573
Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане запланирована на начало 2021 года
Отправлено: 04.12.20 - 15:16
#3
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Цитата:
abaika95:
добровольцы в России заболевают после этой вакцины,

Ну своей вакциной - вакцинируйтесь.
Кто вам - запрещает... 8-) :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6005
Re: Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане...
Отправлено: 04.12.20 - 15:30
#4
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Цитата-/Ну своей вакциной - вакцинируйтесь.Кто вам - запрещает/



Ну как запустят в дело будем своей вакцинироваться а у вас в неметчине свою изобрели то? Или как с тем аэропортом в Берлине который 30 лет строили и 6 млрд евро попилили будет?)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
507
Re: Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане...
Отправлено: 04.12.20 - 20:22
#5
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сравните встречи ВВ и Грефа с КТ и Мамина.
Весьма показательно 8-)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
507
Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане запланирована на начало 2021 года
Отправлено: 04.12.20 - 20:28
#6
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а, вообще, конечно странно, что за медицину топит премьер.
где главврач?
итд.итп.
получается, что мы подплываем...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6005
Re: Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане...
Отправлено: 05.12.20 - 00:00
#7
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Цитата-/сравните встречи ВВ и Грефа с КТ и Мамина.Весьма показательно/



У нас по проще а результат в итоге что у нас что у них один и тот же
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Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
2
Re: Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане...
Отправлено: 05.12.20 - 01:30
#8
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Цитата:
Козлов я:

:lol: :lol: :lol:
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1189
Re: Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане...
Отправлено: 05.12.20 - 12:39
#9
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В пресс-службе Министерства здравоохранения уточнили, что для массовой вакцинации в Казахстане, скорее всего, будут использовать российскую вакцину.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2091
Re: Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане...
Отправлено: 05.12.20 - 17:43
#10
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Цитата:
abaika95:
Ну как запустят в дело будем своей вакцинироваться а у вас в неметчине свою изобрели то?


Конечно есть, немецкая компания BioNTech совместно с американской компанией Pfizer разработали, все предусмотренные фазы испытаний уже прошли. На днях, точнее с 7 декабря текущего года в Великобритании вакцина будет доступна для применения по всей стране, их Парламент одобрил совместно с заинтересованными ведомствами.

Отмечают, что власти Великобритании заказали 40 млн доз препарата. Поскольку для эффективности вакцины пациентам необходимо сделать по два укола, препарата хватит на 20 млн человек.

Проживают в Великобритании более 66 миллионов человек, если 20 млн. вакцинируют, нормально будет.

Подробнее здесь:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9849
Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане запланирована на начало 2021 года
Отправлено: 05.12.20 - 18:43
#11
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Цитата:
Kairat stayer:
Конечно есть, немецкая компания BioNTech совместно с американской компанией Pfizer разработали,


Пока только две страны, Великобритания и Байрейн дали разрешение на эту вакцину. Причем временное и для экстренного применения.
На территории ЕС разрешения нет.
До 29 декабря сотрудники Европейского агентства лекарственных средств должны сделать выводы о ее качестве и безопасности.только потом уже
Будет решаться решение о ее применении.

[Исправлено: alex_60, 05.12.2020 - 18:46]
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