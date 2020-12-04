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Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане запланирована на начало 2021 года
Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане запланирована на начало 2021 года
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40466
Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане запланирована на начало 2021 года
Отправлено: 04.12.20 - 14:30
Премьер-министр отметил, что, в соответствии с договорённостью с президентом России Владимиром Путиным, с 22 декабря в Казахстане начнётся производство российской вакцины "Спутник V".
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2009
Re: Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане...
Отправлено: 04.12.20 - 14:30
Re: Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане...
Отправлено: 04.12.20 - 15:12
Чето везде пишут что врачи добровольцы в России заболевают после этой вакцины,якобы иммунитет у них был слабый для вакцинирования......
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
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- 31.07.10
- Сообщений:
- 20573
Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане запланирована на начало 2021 года
Отправлено: 04.12.20 - 15:16
Цитата:
Ну своей вакциной - вакцинируйтесь.
Кто вам - запрещает...
abaika95:
добровольцы в России заболевают после этой вакцины,
добровольцы в России заболевают после этой вакцины,
Ну своей вакциной - вакцинируйтесь.
Кто вам - запрещает...
Re: Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане...
Отправлено: 04.12.20 - 15:30
Цитата-/Ну своей вакциной - вакцинируйтесь.Кто вам - запрещает/
Ну как запустят в дело будем своей вакцинироваться а у вас в неметчине свою изобрели то? Или как с тем аэропортом в Берлине который 30 лет строили и 6 млрд евро попилили будет?)
Ну как запустят в дело будем своей вакцинироваться а у вас в неметчине свою изобрели то? Или как с тем аэропортом в Берлине который 30 лет строили и 6 млрд евро попилили будет?)
Re: Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане...
Отправлено: 04.12.20 - 20:22
сравните встречи ВВ и Грефа с КТ и Мамина.
Весьма показательно
Весьма показательно
Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане запланирована на начало 2021 года
Отправлено: 04.12.20 - 20:28
а, вообще, конечно странно, что за медицину топит премьер.
где главврач?
итд.итп.
получается, что мы подплываем...
где главврач?
итд.итп.
получается, что мы подплываем...
Re: Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане...
Отправлено: 05.12.20 - 00:00
Цитата-/сравните встречи ВВ и Грефа с КТ и Мамина.Весьма показательно/
У нас по проще а результат в итоге что у нас что у них один и тот же
У нас по проще а результат в итоге что у нас что у них один и тот же
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 2
Re: Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане...
Отправлено: 05.12.20 - 01:30
Цитата:
Козлов я:
(Полноправные пользователи)
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- 30.01.17
- Сообщений:
- 1189
Re: Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане...
Отправлено: 05.12.20 - 12:39
В пресс-службе Министерства здравоохранения уточнили, что для массовой вакцинации в Казахстане, скорее всего, будут использовать российскую вакцину.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2091
Re: Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане...
Отправлено: 05.12.20 - 17:43
Цитата:
Конечно есть, немецкая компания BioNTech совместно с американской компанией Pfizer разработали, все предусмотренные фазы испытаний уже прошли. На днях, точнее с 7 декабря текущего года в Великобритании вакцина будет доступна для применения по всей стране, их Парламент одобрил совместно с заинтересованными ведомствами.
Отмечают, что власти Великобритании заказали 40 млн доз препарата. Поскольку для эффективности вакцины пациентам необходимо сделать по два укола, препарата хватит на 20 млн человек.
Проживают в Великобритании более 66 миллионов человек, если 20 млн. вакцинируют, нормально будет.
Подробнее здесь:
abaika95:
Ну как запустят в дело будем своей вакцинироваться а у вас в неметчине свою изобрели то?
Ну как запустят в дело будем своей вакцинироваться а у вас в неметчине свою изобрели то?
Конечно есть, немецкая компания BioNTech совместно с американской компанией Pfizer разработали, все предусмотренные фазы испытаний уже прошли. На днях, точнее с 7 декабря текущего года в Великобритании вакцина будет доступна для применения по всей стране, их Парламент одобрил совместно с заинтересованными ведомствами.
Отмечают, что власти Великобритании заказали 40 млн доз препарата. Поскольку для эффективности вакцины пациентам необходимо сделать по два укола, препарата хватит на 20 млн человек.
Проживают в Великобритании более 66 миллионов человек, если 20 млн. вакцинируют, нормально будет.
Подробнее здесь:
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9849
Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане запланирована на начало 2021 года
Отправлено: 05.12.20 - 18:43
Цитата:
Пока только две страны, Великобритания и Байрейн дали разрешение на эту вакцину. Причем временное и для экстренного применения.
На территории ЕС разрешения нет.
До 29 декабря сотрудники Европейского агентства лекарственных средств должны сделать выводы о ее качестве и безопасности.только потом уже
Будет решаться решение о ее применении.
[Исправлено: alex_60, 05.12.2020 - 18:46]
Kairat stayer:
Конечно есть, немецкая компания BioNTech совместно с американской компанией Pfizer разработали,
Конечно есть, немецкая компания BioNTech совместно с американской компанией Pfizer разработали,
Пока только две страны, Великобритания и Байрейн дали разрешение на эту вакцину. Причем временное и для экстренного применения.
На территории ЕС разрешения нет.
До 29 декабря сотрудники Европейского агентства лекарственных средств должны сделать выводы о ее качестве и безопасности.только потом уже
Будет решаться решение о ее применении.
[Исправлено: alex_60, 05.12.2020 - 18:46]
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