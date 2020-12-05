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≡ Названы главные проблемы казахстанских чиновников
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40466
Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 09:49
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Общаясь с госслужащими, профессор Высшей школы госполитики НУ Ифтихар Лодхи выделил несколько чаще всего встречающихся черт характера и подходов к работе. В их числе - чрезмерный энтузиазм госуправленцев
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9849
Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 18:32
#15
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Цитата:
peshexod:
вице-министр Муслим Умирьяев заместитель акима города - Максут Калиев заместитель акима города Фрунзик Аракелян экс-аким КостанаяАхметбек Ахметжанов экс-заместитель акима столицы Канат Султанбеков глава Министерства национальной экономики Куандык Бишимбаев Бывший глава департамента строительства нацкомпании "ЭКСПО-2017" - Кажымурат Усенов



И что?
Все эти, что вы указали, они осуждены согласно законам РК
И получили уголовные сроки.
От наказания никто из этих людей не ушел.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2126
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 18:41
#16
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Цитата:
alex_60:
Чтобы без фактов не сотрясали воздух. Иначе просто болтология.


Насмешил, инфантил!
Не понимает, где место фактам, а где просто полемика и дискуссия...

Цитата:
alex_60:
Алиев, тоже осужденный, умер. Каких Алиевых вы еще имеете ввиду?


Вот и видно, как Вы владеете вопросом..Погуглите
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6013
Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 18:42
#17
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Цитата:
alex_60:
От наказания никто из этих людей не ушел.

Имена тех, кого не накажут тут не называются по некоторым причинам.
Но их никто не накажет. :-o
И зАмки с виллами в Англиях, Швейцариях и Франциях (всё непосильным трудом нажитое)никто не заберёт.
;-)

[Исправлено: elektron, 05.12.2020 - 13:48]
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2126
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 18:49
#18
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Цитата:
elektron:
alex_60: От наказания никто из этих людей не ушел. Имена тех, кого не накажут тут не называются по некоторым причинам. Но их никто не накажет. И зАмки с виллами в Англиях, Швейцариях и Франциях никто не заберёт.



Да он просто или провоцирует, или притворяется дурочкой, или диагноз -деменция, подтверждается.
Потому что его слепой патриотизм и вера властям (я верю всем властям земным, в их совесть, ум и честь...) сомнительны!
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