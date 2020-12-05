Отправлено: - 18:49

elektron:

alex_60: От наказания никто из этих людей не ушел. Имена тех, кого не накажут тут не называются по некоторым причинам. Но их никто не накажет. И зАмки с виллами в Англиях, Швейцариях и Франциях никто не заберёт.

Цитата:Да он просто или провоцирует, или притворяется дурочкой, или диагноз -деменция, подтверждается.Потому что его слепой патриотизм и вера властям (я верю всем властям земным, в их совесть, ум и честь...) сомнительны!