Отправлено: - 17:43

abaika95:

Ну как запустят в дело будем своей вакцинироваться а у вас в неметчине свою изобрели то?

Цитата:Конечно есть, немецкая компания BioNTech совместно с американской компанией Pfizer разработали, все предусмотренные фазы испытаний уже прошли. На днях, точнее с 7 декабря текущего года в Великобритании вакцина будет доступна для применения по всей стране, их Парламент одобрил совместно с заинтересованными ведомствами.Отмечают, что власти Великобритании заказали 40 млн доз препарата. Поскольку для эффективности вакцины пациентам необходимо сделать по два укола, препарата хватит на 20 млн человек.Проживают в Великобритании более 66 миллионов человек, если 20 млн. вакцинируют, нормально будет.Подробнее здесь: