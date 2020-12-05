Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников

Отправлено: - 12:39

Цитата://каждый госслужащий находится в какой-то спешке//



Над всеми над ними висит , как дамоклов меч, лозунг или клич, Елбасы: - ворвёмся в 50-ку или в 30-ку индустриально развитых стран мира. И это он очевидно хочет осуществить при жизни.



Цитата://даже на уровне позиции начальника отдела очень высокая текучесть кадров.//







Яркий пример, тому: начальник отдела ЖКХ городского акимата - или зарплата там маленькая и соблазнов много или же слишком уж растрельно-камикадзевская должность.



Цитата://Постоянные попытки перенять опыт//



Наш профильный министр, да и все они примерно вот так поступают: - "..... предыдущий министр них.я ничего не делал, только воровством и занимался, а Я вот внедрю что то новое и инновационное ......" - и понеслось. Поэтому за тридцать лет Егимендыка в министерствах по 10 -15 раз сменились министры.



Цитата://не всегда могут выстроить грамотное общение с людьми,//



Посмотрите и прослушайте публичное выступление ЛЮБОГО акима или госслужащего: взгляд не отрывает от текста на ЗАРАНЕЕ написанной бумашке. Посмотрите на выступление Трампа, хронику выступления В.И.Ленина - они ОРАТОРЫ и тонко чувствуют настроение публики, толпы.



Цитата://очень молодые управленцы.//

Цитата://в других странах было бы невозможно услышать//



Спорный момент: в России, ельцинской эпохи, соратники-младореформаторы ныне уволенного Путиным Чубайса, были министрами и председателями гос.комитетов в возрасте от 25-35 лет.



Цитата://Что мы будем делать с этим пространством после выставки?"//



Вопрос не по адресу, этот вопрос надо задавать ИНИЦИАТОРУ выставки.