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≡ Названы главные проблемы казахстанских чиновников
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40465
Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 09:49
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Общаясь с госслужащими, профессор Высшей школы госполитики НУ Ифтихар Лодхи выделил несколько чаще всего встречающихся черт характера и подходов к работе. В их числе - чрезмерный энтузиазм госуправленцев
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9845
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 09:49
#1
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Чрезмерный энтузиазм госуправленцев. Люди загораются идеей слишком быстро и спешат реализовать проекты в сжатые сроки.////

Нет.

///Слишком большая текучесть кадров, из-за которой снижается эффективность даже самых лучших госпрограмм.///


Потому что тюрьма.

///Постоянные попытки перенять опыт передовых стран///

Да, но это уровень вопроса президента.

///"Знаете, в других странах было бы невозможно услышать, что 35-летний человек стал министром. Невозможно, потому что обычно их министры старше 50 лет. Но в Казахстане очень часто можно увидеть человека в свои 35-40 лет на каком-то очень высоком посту",//

Да.


///На вопрос, что делать, Ифтихар Лодхи ответил: набраться терпения.///

Без комментариев.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3752
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 11:20
#2
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Перевод на русский:

Цитата:
Чрезмерный энтузиазм госуправленцев

Имитация бурной деятельности, старание выслужиться

Цитата:
Слишком большая текучесть кадров

Оставляют только кто поддерживает ТЕМУ

Цитата:
Постоянные попытки перенять опыт передовых стран

Нет желания или нет умения думать и грамотно адаптировать

Цитата:
не всегда могут выстроить грамотное общение с людьми

Открытость только имитируется

Цитата:
людям приходится громко жаловаться, чтобы их мнение было услышано

Даже через общественный резонанс редко адекватная реакция

Цитата:
набраться терпения

Народ терпит
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6012
Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 11:40
#3
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-//"Знаете, в других странах было бы невозможно услышать, что 35-летний человек стал министром./-

Ну почему же? Австрийский бундесканцлер (не какой ни будь просто министр) Себастиан Курц - 34 года. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1214
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 12:39
#4
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Цитата://каждый госслужащий находится в какой-то спешке//

Над всеми над ними висит , как дамоклов меч, лозунг или клич, Елбасы: - ворвёмся в 50-ку или в 30-ку индустриально развитых стран мира. И это он очевидно хочет осуществить при жизни.

Цитата://даже на уровне позиции начальника отдела очень высокая текучесть кадров.//



Яркий пример, тому: начальник отдела ЖКХ городского акимата - или зарплата там маленькая и соблазнов много или же слишком уж растрельно-камикадзевская должность.

Цитата://Постоянные попытки перенять опыт//

Наш профильный министр, да и все они примерно вот так поступают: - "..... предыдущий министр них.я ничего не делал, только воровством и занимался, а Я вот внедрю что то новое и инновационное ......" - и понеслось. Поэтому за тридцать лет Егимендыка в министерствах по 10 -15 раз сменились министры.

Цитата://не всегда могут выстроить грамотное общение с людьми,//

Посмотрите и прослушайте публичное выступление ЛЮБОГО акима или госслужащего: взгляд не отрывает от текста на ЗАРАНЕЕ написанной бумашке. Посмотрите на выступление Трампа, хронику выступления В.И.Ленина - они ОРАТОРЫ и тонко чувствуют настроение публики, толпы.

Цитата://очень молодые управленцы.//
Цитата://в других странах было бы невозможно услышать//

Спорный момент: в России, ельцинской эпохи, соратники-младореформаторы ныне уволенного Путиным Чубайса, были министрами и председателями гос.комитетов в возрасте от 25-35 лет.

Цитата://Что мы будем делать с этим пространством после выставки?"//

Вопрос не по адресу, этот вопрос надо задавать ИНИЦИАТОРУ выставки.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2123
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 13:22
#5
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Цитата:
ACROS:
- ворвёмся в 50-ку или в 30-ку индустриально развитых стран мира. И это он очевидно хочет осуществить при жизни.



Вот тоже сложилось такое впечатление: мечтал ещё при жизни увидеть свою страну процветающей, развитой... Отсюда все эти программы, стратегии, трёхязычия, цифровизация...При этом совершенно не задумывался, а КТО будет воплощать?
При процветающем трайбализме, ненасытности дорвавшихся до кормушки, равнодушии к судьбе страны и народа
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6003
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 13:45
#6
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Выше в комментариях высказали свое авторитетное мнение бывшие госслужащие и профессора по специализации госполитики


(Нет)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9845
Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 13:48
#7
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Цитата:
таноми52:
При процветающем трайбализме, ненасытности дорвавшихся до кормушки, равнодушии к судьбе страны и народа


Кого конкретно вы обвиняете?
Кто дорвался и ненасытен у кормушки,
Равнодушен к судьбе страны и народа?
Назовите фамилии.
Токаев,Мамин,Масимов...
Кто?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6003
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 13:48
#8
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Цитата-/Посмотрите на выступление Трампа, хронику выступления В.И.Ленина - они ОРАТОРЫ и тонко чувствуют настроение публики, толпы./



В Америке политика построенная на ораторстве и популизме,там не поймут если президент будет читать что-то с бумажки


А Ленин сам по себе харизмат-оратор но после него пришел Сталин и начал читать по бумажке




Цитата-/Спорный момент: в России, ельцинской эпохи, соратники-младореформаторы ныне уволенного Путиным Чубайса, были министрами и председателями гос.комитетов в возрасте от 25-35 лет./


Ну и че они на реформили в итоге?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6003
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 13:50
#9
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Цитата-/Назовите фамилии.Токаев,Мамин,Масимов...Кто?/



Она наверно Кулагина его сына, Тарасова,Финка,Цимбалюка имеет ввиду и трайболизм это тоже про них)
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