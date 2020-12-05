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Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Названы главные проблемы казахстанских чиновников
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40465
Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 09:49
Общаясь с госслужащими, профессор Высшей школы госполитики НУ Ифтихар Лодхи выделил несколько чаще всего встречающихся черт характера и подходов к работе. В их числе - чрезмерный энтузиазм госуправленцев
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9845
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 09:49
Чрезмерный энтузиазм госуправленцев. Люди загораются идеей слишком быстро и спешат реализовать проекты в сжатые сроки.////
Нет.
///Слишком большая текучесть кадров, из-за которой снижается эффективность даже самых лучших госпрограмм.///
Потому что тюрьма.
///Постоянные попытки перенять опыт передовых стран///
Да, но это уровень вопроса президента.
///"Знаете, в других странах было бы невозможно услышать, что 35-летний человек стал министром. Невозможно, потому что обычно их министры старше 50 лет. Но в Казахстане очень часто можно увидеть человека в свои 35-40 лет на каком-то очень высоком посту",//
Да.
///На вопрос, что делать, Ифтихар Лодхи ответил: набраться терпения.///
Без комментариев.
Нет.
///Слишком большая текучесть кадров, из-за которой снижается эффективность даже самых лучших госпрограмм.///
Потому что тюрьма.
///Постоянные попытки перенять опыт передовых стран///
Да, но это уровень вопроса президента.
///"Знаете, в других странах было бы невозможно услышать, что 35-летний человек стал министром. Невозможно, потому что обычно их министры старше 50 лет. Но в Казахстане очень часто можно увидеть человека в свои 35-40 лет на каком-то очень высоком посту",//
Да.
///На вопрос, что делать, Ифтихар Лодхи ответил: набраться терпения.///
Без комментариев.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3752
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 11:20
Перевод на русский:
Цитата:
Имитация бурной деятельности, старание выслужиться
Цитата:
Оставляют только кто поддерживает ТЕМУ
Цитата:
Нет желания или нет умения думать и грамотно адаптировать
Цитата:
Открытость только имитируется
Цитата:
Даже через общественный резонанс редко адекватная реакция
Цитата:
Народ терпит
Цитата:
Чрезмерный энтузиазм госуправленцев
Имитация бурной деятельности, старание выслужиться
Цитата:
Слишком большая текучесть кадров
Оставляют только кто поддерживает ТЕМУ
Цитата:
Постоянные попытки перенять опыт передовых стран
Нет желания или нет умения думать и грамотно адаптировать
Цитата:
не всегда могут выстроить грамотное общение с людьми
Открытость только имитируется
Цитата:
людям приходится громко жаловаться, чтобы их мнение было услышано
Даже через общественный резонанс редко адекватная реакция
Цитата:
набраться терпения
Народ терпит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6012
Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 11:40
-//"Знаете, в других странах было бы невозможно услышать, что 35-летний человек стал министром./-
Ну почему же? Австрийский бундесканцлер (не какой ни будь просто министр) Себастиан Курц - 34 года.
Ну почему же? Австрийский бундесканцлер (не какой ни будь просто министр) Себастиан Курц - 34 года.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1214
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 12:39
Цитата://каждый госслужащий находится в какой-то спешке//
Над всеми над ними висит , как дамоклов меч, лозунг или клич, Елбасы: - ворвёмся в 50-ку или в 30-ку индустриально развитых стран мира. И это он очевидно хочет осуществить при жизни.
Цитата://даже на уровне позиции начальника отдела очень высокая текучесть кадров.//
Яркий пример, тому: начальник отдела ЖКХ городского акимата - или зарплата там маленькая и соблазнов много или же слишком уж растрельно-камикадзевская должность.
Цитата://Постоянные попытки перенять опыт//
Наш профильный министр, да и все они примерно вот так поступают: - "..... предыдущий министр них.я ничего не делал, только воровством и занимался, а Я вот внедрю что то новое и инновационное ......" - и понеслось. Поэтому за тридцать лет Егимендыка в министерствах по 10 -15 раз сменились министры.
Цитата://не всегда могут выстроить грамотное общение с людьми,//
Посмотрите и прослушайте публичное выступление ЛЮБОГО акима или госслужащего: взгляд не отрывает от текста на ЗАРАНЕЕ написанной бумашке. Посмотрите на выступление Трампа, хронику выступления В.И.Ленина - они ОРАТОРЫ и тонко чувствуют настроение публики, толпы.
Цитата://очень молодые управленцы.//
Цитата://в других странах было бы невозможно услышать//
Спорный момент: в России, ельцинской эпохи, соратники-младореформаторы ныне уволенного Путиным Чубайса, были министрами и председателями гос.комитетов в возрасте от 25-35 лет.
Цитата://Что мы будем делать с этим пространством после выставки?"//
Вопрос не по адресу, этот вопрос надо задавать ИНИЦИАТОРУ выставки.
Над всеми над ними висит , как дамоклов меч, лозунг или клич, Елбасы: - ворвёмся в 50-ку или в 30-ку индустриально развитых стран мира. И это он очевидно хочет осуществить при жизни.
Цитата://даже на уровне позиции начальника отдела очень высокая текучесть кадров.//
Яркий пример, тому: начальник отдела ЖКХ городского акимата - или зарплата там маленькая и соблазнов много или же слишком уж растрельно-камикадзевская должность.
Цитата://Постоянные попытки перенять опыт//
Наш профильный министр, да и все они примерно вот так поступают: - "..... предыдущий министр них.я ничего не делал, только воровством и занимался, а Я вот внедрю что то новое и инновационное ......" - и понеслось. Поэтому за тридцать лет Егимендыка в министерствах по 10 -15 раз сменились министры.
Цитата://не всегда могут выстроить грамотное общение с людьми,//
Посмотрите и прослушайте публичное выступление ЛЮБОГО акима или госслужащего: взгляд не отрывает от текста на ЗАРАНЕЕ написанной бумашке. Посмотрите на выступление Трампа, хронику выступления В.И.Ленина - они ОРАТОРЫ и тонко чувствуют настроение публики, толпы.
Цитата://очень молодые управленцы.//
Цитата://в других странах было бы невозможно услышать//
Спорный момент: в России, ельцинской эпохи, соратники-младореформаторы ныне уволенного Путиным Чубайса, были министрами и председателями гос.комитетов в возрасте от 25-35 лет.
Цитата://Что мы будем делать с этим пространством после выставки?"//
Вопрос не по адресу, этот вопрос надо задавать ИНИЦИАТОРУ выставки.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2123
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 13:22
Цитата:
Вот тоже сложилось такое впечатление: мечтал ещё при жизни увидеть свою страну процветающей, развитой... Отсюда все эти программы, стратегии, трёхязычия, цифровизация...При этом совершенно не задумывался, а КТО будет воплощать?
При процветающем трайбализме, ненасытности дорвавшихся до кормушки, равнодушии к судьбе страны и народа
ACROS:
- ворвёмся в 50-ку или в 30-ку индустриально развитых стран мира. И это он очевидно хочет осуществить при жизни.
- ворвёмся в 50-ку или в 30-ку индустриально развитых стран мира. И это он очевидно хочет осуществить при жизни.
Вот тоже сложилось такое впечатление: мечтал ещё при жизни увидеть свою страну процветающей, развитой... Отсюда все эти программы, стратегии, трёхязычия, цифровизация...При этом совершенно не задумывался, а КТО будет воплощать?
При процветающем трайбализме, ненасытности дорвавшихся до кормушки, равнодушии к судьбе страны и народа
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 13:45
Выше в комментариях высказали свое авторитетное мнение бывшие госслужащие и профессора по специализации госполитики
(Нет)
(Нет)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9845
Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 13:48
Цитата:
Кого конкретно вы обвиняете?
Кто дорвался и ненасытен у кормушки,
Равнодушен к судьбе страны и народа?
Назовите фамилии.
Токаев,Мамин,Масимов...
Кто?
таноми52:
При процветающем трайбализме, ненасытности дорвавшихся до кормушки, равнодушии к судьбе страны и народа
При процветающем трайбализме, ненасытности дорвавшихся до кормушки, равнодушии к судьбе страны и народа
Кого конкретно вы обвиняете?
Кто дорвался и ненасытен у кормушки,
Равнодушен к судьбе страны и народа?
Назовите фамилии.
Токаев,Мамин,Масимов...
Кто?
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 13:48
Цитата-/Посмотрите на выступление Трампа, хронику выступления В.И.Ленина - они ОРАТОРЫ и тонко чувствуют настроение публики, толпы./
В Америке политика построенная на ораторстве и популизме,там не поймут если президент будет читать что-то с бумажки
А Ленин сам по себе харизмат-оратор но после него пришел Сталин и начал читать по бумажке
Цитата-/Спорный момент: в России, ельцинской эпохи, соратники-младореформаторы ныне уволенного Путиным Чубайса, были министрами и председателями гос.комитетов в возрасте от 25-35 лет./
Ну и че они на реформили в итоге?
В Америке политика построенная на ораторстве и популизме,там не поймут если президент будет читать что-то с бумажки
А Ленин сам по себе харизмат-оратор но после него пришел Сталин и начал читать по бумажке
Цитата-/Спорный момент: в России, ельцинской эпохи, соратники-младореформаторы ныне уволенного Путиным Чубайса, были министрами и председателями гос.комитетов в возрасте от 25-35 лет./
Ну и че они на реформили в итоге?
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 13:50
Цитата-/Назовите фамилии.Токаев,Мамин,Масимов...Кто?/
Она наверно Кулагина его сына, Тарасова,Финка,Цимбалюка имеет ввиду и трайболизм это тоже про них)
Она наверно Кулагина его сына, Тарасова,Финка,Цимбалюка имеет ввиду и трайболизм это тоже про них)
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