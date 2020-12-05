Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников

Отправлено: - 09:49

Чрезмерный энтузиазм госуправленцев. Люди загораются идеей слишком быстро и спешат реализовать проекты в сжатые сроки.////



Нет.



///Слишком большая текучесть кадров, из-за которой снижается эффективность даже самых лучших госпрограмм.///





Потому что тюрьма.



///Постоянные попытки перенять опыт передовых стран///



Да, но это уровень вопроса президента.



///"Знаете, в других странах было бы невозможно услышать, что 35-летний человек стал министром. Невозможно, потому что обычно их министры старше 50 лет. Но в Казахстане очень часто можно увидеть человека в свои 35-40 лет на каком-то очень высоком посту",//



Да.





///На вопрос, что делать, Ифтихар Лодхи ответил: набраться терпения.///



Без комментариев.