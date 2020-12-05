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≡ Названы главные проблемы казахстанских чиновников
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40465
Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 09:49
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Общаясь с госслужащими, профессор Высшей школы госполитики НУ Ифтихар Лодхи выделил несколько чаще всего встречающихся черт характера и подходов к работе. В их числе - чрезмерный энтузиазм госуправленцев
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9842
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 09:49
#1
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Чрезмерный энтузиазм госуправленцев. Люди загораются идеей слишком быстро и спешат реализовать проекты в сжатые сроки.////

Нет.

///Слишком большая текучесть кадров, из-за которой снижается эффективность даже самых лучших госпрограмм.///


Потому что тюрьма.

///Постоянные попытки перенять опыт передовых стран///

Да, но это уровень вопроса президента.

///"Знаете, в других странах было бы невозможно услышать, что 35-летний человек стал министром. Невозможно, потому что обычно их министры старше 50 лет. Но в Казахстане очень часто можно увидеть человека в свои 35-40 лет на каком-то очень высоком посту",//

Да.


///На вопрос, что делать, Ифтихар Лодхи ответил: набраться терпения.///

Без комментариев.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3752
Re: Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 11:20
#2
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Перевод на русский:

Цитата:
Чрезмерный энтузиазм госуправленцев

Имитация бурной деятельности, старание выслужиться

Цитата:
Слишком большая текучесть кадров

Оставляют только кто поддерживает ТЕМУ

Цитата:
Постоянные попытки перенять опыт передовых стран

Нет желания или нет умения думать и грамотно адаптировать

Цитата:
не всегда могут выстроить грамотное общение с людьми

Открытость только имитируется

Цитата:
людям приходится громко жаловаться, чтобы их мнение было услышано

Даже через общественный резонанс редко адекватная реакция

Цитата:
набраться терпения

Народ терпит
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6012
Названы главные проблемы казахстанских чиновников
Отправлено: 05.12.20 - 11:40
#3
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-//"Знаете, в других странах было бы невозможно услышать, что 35-летний человек стал министром./-

Ну почему же? Австрийский бундесканцлер (не какой ни будь просто министр) Себастиан Курц - 34 года. :lol:
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