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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 938 из 939«1...936937938939»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9059
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:26
#14056
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Цитата:
abaika95:
У нас нормальные рабочие люди кушают,первое,второе и третье на обед

Братан, откуда у нас деньги на такое :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20571
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:32
#14057
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Цитата:
maxsaf:
откуда у нас деньги на такое :oops:

Откуда деньги на компот?... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9059
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:34
#14058
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Цитата:
drakon:
Откуда деньги на компот?..

В Астане по 1600 за стакан было, щас наверное дешевле :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20571
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:36
#14059
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Цитата:
maxsaf:
щас наверное дешевле

Тогда, верю... :lol: :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9059
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:43
#14060
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Цитата:
abaika95:

Серый тут на форуме, со своим джентельменским БДСМ набором. Убегайте))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5998
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:48
#14061
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Цитата-/Так он брешет, чи ни?/



Х....тоесть украинский не понимаю




Цитата-/Братан, откуда у нас деньги на такое/


Что за фамильярдности после котлеты с яйцом?



Цитата-/В Астане по 1600 за стакан было, щас наверное дешевле/


Бедные,ну для вас это конечно дорого,яички кушайте)



Цитата-/Серый тут на форуме, со своим джентельменским БДСМ набором. Убегайте)/



Вы хотели сказать с перегаром? А с чего убегать? Я для этого тут и сижу что бы буйных с белой горячкой излечивать)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20571
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:54
#14062
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Цитата:
abaika95:
Я для этого тут и сижу что бы буйных с белой горячкой излечивать)

Абайка, ты чё - нарколог? А говорил, что психиатр... :lol: :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9059
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 23:01
#14063
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Цитата:
abaika95:
Х....тоесть украинский не понимаю

Проехали. Угадайте фильм по постеру):


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5998
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 23:56
#14064
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Цитата-/Абайка, ты чё - нарколог? А говорил, что психиатр/


Не нарколог и не психиатр) дракон я же не путаю 15 суточников с ЗКеми полной одсидки и ты пожалуйста не путай



Цитата-/Проехали. Угадайте фильм по постеру/



Ну на ум приходит только "Детская травма Максимки"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5998
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 23:58
#14065
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Макс че вас там индусы в ответ накормили своими блинами? Полный рот у вас уже наверно?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9059
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 00:00
#14066
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Цитата:
abaika95:
Ну на ум приходит только "Детская травма Максимки"

Я при чем тут - не я же это снимаю :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9059
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 00:01
#14067
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Цитата:
abaika95:
Макс че вас там индусы в ответ накормили своими блинами?

В каком смысле в ответ? Я их ничем не угощал. :-)
Курчавый на смену заступил, а его в курс дела еще не ввели?))

[Исправлено: maxsaf, 05.12.2020 - 00:15]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9059
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 02:17
#14068
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Народ, зацените прикол:
:lol:

– Очень эффективно развивается эта политика! Чрезвычайно эффективно. Вот недавно сенатор Сергей Ершов заявил, что все села в Казахстане нужно переименовать в аулы. Его инициативу тут же подхватили другие депутаты и призвали переименовать области в улусы, а акимов – в султаны, премьер-министра – в визиря, а президента – в хана. Поддерживая почин Сергея Ершова, я предложил ему начать переименования с себя, приняв казахское имя Серикбай Таутан, а также переименовать жену, детей, тещу, соседей, домашнего кота… Надо быть последовательным и на личном примере показывать истинный патриотизм.

:lol: :lol:

Дракона как будем звать - Айдаһар?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9842
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 09:16
#14069
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Цитата:
abaika95:
ЗКеми полной одсидки


Есть на форуме такие?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9842
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 09:22
#14070
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Цитата:
maxsaf:
брекфаст сендвич пару м


Дракон, чем ответишь на булку с яйцом и марихуаной?
Давай багет с гашишем.
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