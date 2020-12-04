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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:26
Цитата:
Братан, откуда у нас деньги на такое
abaika95:
У нас нормальные рабочие люди кушают,первое,второе и третье на обед
У нас нормальные рабочие люди кушают,первое,второе и третье на обед
Братан, откуда у нас деньги на такое
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:32
Цитата:
Откуда деньги на компот?...
maxsaf:
откуда у нас деньги на такое
откуда у нас деньги на такое
Откуда деньги на компот?...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:34
Цитата:
В Астане по 1600 за стакан было, щас наверное дешевле
drakon:
Откуда деньги на компот?..
Откуда деньги на компот?..
В Астане по 1600 за стакан было, щас наверное дешевле
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:36
Цитата:
Тогда, верю...
maxsaf:
щас наверное дешевле
щас наверное дешевле
Тогда, верю...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:43
Цитата:
Серый тут на форуме, со своим джентельменским БДСМ набором. Убегайте))
abaika95:
Серый тут на форуме, со своим джентельменским БДСМ набором. Убегайте))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:48
Цитата-/Так он брешет, чи ни?/
Х....тоесть украинский не понимаю
Цитата-/Братан, откуда у нас деньги на такое/
Что за фамильярдности после котлеты с яйцом?
Цитата-/В Астане по 1600 за стакан было, щас наверное дешевле/
Бедные,ну для вас это конечно дорого,яички кушайте)
Цитата-/Серый тут на форуме, со своим джентельменским БДСМ набором. Убегайте)/
Вы хотели сказать с перегаром? А с чего убегать? Я для этого тут и сижу что бы буйных с белой горячкой излечивать)
Х....тоесть украинский не понимаю
Цитата-/Братан, откуда у нас деньги на такое/
Что за фамильярдности после котлеты с яйцом?
Цитата-/В Астане по 1600 за стакан было, щас наверное дешевле/
Бедные,ну для вас это конечно дорого,яички кушайте)
Цитата-/Серый тут на форуме, со своим джентельменским БДСМ набором. Убегайте)/
Вы хотели сказать с перегаром? А с чего убегать? Я для этого тут и сижу что бы буйных с белой горячкой излечивать)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:54
Цитата:
Абайка, ты чё - нарколог? А говорил, что психиатр...
abaika95:
Я для этого тут и сижу что бы буйных с белой горячкой излечивать)
Я для этого тут и сижу что бы буйных с белой горячкой излечивать)
Абайка, ты чё - нарколог? А говорил, что психиатр...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 23:01
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 23:56
Цитата-/Абайка, ты чё - нарколог? А говорил, что психиатр/
Не нарколог и не психиатр) дракон я же не путаю 15 суточников с ЗКеми полной одсидки и ты пожалуйста не путай
Цитата-/Проехали. Угадайте фильм по постеру/
Ну на ум приходит только "Детская травма Максимки"
Не нарколог и не психиатр) дракон я же не путаю 15 суточников с ЗКеми полной одсидки и ты пожалуйста не путай
Цитата-/Проехали. Угадайте фильм по постеру/
Ну на ум приходит только "Детская травма Максимки"
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 23:58
Макс че вас там индусы в ответ накормили своими блинами? Полный рот у вас уже наверно?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 00:00
Цитата:
Я при чем тут - не я же это снимаю
abaika95:
Ну на ум приходит только "Детская травма Максимки"
Ну на ум приходит только "Детская травма Максимки"
Я при чем тут - не я же это снимаю
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 00:01
Цитата:
В каком смысле в ответ? Я их ничем не угощал.
Курчавый на смену заступил, а его в курс дела еще не ввели?))
[Исправлено: maxsaf, 05.12.2020 - 00:15]
abaika95:
Макс че вас там индусы в ответ накормили своими блинами?
Макс че вас там индусы в ответ накормили своими блинами?
В каком смысле в ответ? Я их ничем не угощал.
Курчавый на смену заступил, а его в курс дела еще не ввели?))
[Исправлено: maxsaf, 05.12.2020 - 00:15]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 02:17
Народ, зацените прикол:
– Очень эффективно развивается эта политика! Чрезвычайно эффективно. Вот недавно сенатор Сергей Ершов заявил, что все села в Казахстане нужно переименовать в аулы. Его инициативу тут же подхватили другие депутаты и призвали переименовать области в улусы, а акимов – в султаны, премьер-министра – в визиря, а президента – в хана. Поддерживая почин Сергея Ершова, я предложил ему начать переименования с себя, приняв казахское имя Серикбай Таутан, а также переименовать жену, детей, тещу, соседей, домашнего кота… Надо быть последовательным и на личном примере показывать истинный патриотизм.
Дракона как будем звать - Айдаһар?))
– Очень эффективно развивается эта политика! Чрезвычайно эффективно. Вот недавно сенатор Сергей Ершов заявил, что все села в Казахстане нужно переименовать в аулы. Его инициативу тут же подхватили другие депутаты и призвали переименовать области в улусы, а акимов – в султаны, премьер-министра – в визиря, а президента – в хана. Поддерживая почин Сергея Ершова, я предложил ему начать переименования с себя, приняв казахское имя Серикбай Таутан, а также переименовать жену, детей, тещу, соседей, домашнего кота… Надо быть последовательным и на личном примере показывать истинный патриотизм.
Дракона как будем звать - Айдаһар?))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9842
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 09:16
Цитата:
Есть на форуме такие?
abaika95:
ЗКеми полной одсидки
ЗКеми полной одсидки
Есть на форуме такие?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9842
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.12.20 - 09:22
Цитата:
Дракон, чем ответишь на булку с яйцом и марихуаной?
Давай багет с гашишем.
maxsaf:
брекфаст сендвич пару м
брекфаст сендвич пару м
Дракон, чем ответишь на булку с яйцом и марихуаной?
Давай багет с гашишем.
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