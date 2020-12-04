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≡ Про Новый год, протест предпринимателей и ковидную пневмонию - Что ответил на вопросы журналистов заместитель главного санврача Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40465
Про Новый год, протест предпринимателей и ковидную пневмонию - Что ответил на вопросы журналистов заместитель главного санврача Костанайской области?
Отправлено: 04.12.20 - 22:14
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Юрий Севостьянов сообщил, что с 6 ноября по 3 декабря провели 2 108 рейдов. Журналисты попросили прокомментировать протест хозяев маленьких магазинов против "произвола мониторинговых групп".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5998
Re: Про Новый год, протест предпринимателей и ковидную пневмонию...
Отправлено: 04.12.20 - 22:14
#1
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А где Нечитайло? Опять заболел?




А вообще все стандартно


Новый год без гулянок как и все праздники в этом году


Есть обиженные гулякеры?


Чур обиженным владельцам ресторанов не писать)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9059
Re: Про Новый год, протест предпринимателей и ковидную пневмонию...
Отправлено: 04.12.20 - 22:16
#2
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Цитата:
так как мы считаем, что сокрытие этой статистики ведёт к недооценки угрозы опасности распространения коронавируса

Зачем. С января вакцинация начнется - и все, перемога)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9059
Про Новый год, протест предпринимателей и ковидную пневмонию - Что ответил на вопросы журналистов заместитель главного санврача Костанайской области?
Отправлено: 04.12.20 - 22:18
#3
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Цитата:
abaika95:
А где Нечитайло? Опять заболел?

Наверное у него есть дела поважнее, чем ковид)
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
44
Re: Про Новый год, протест предпринимателей и ковидную пневмонию...
Отправлено: 04.12.20 - 22:29
#4
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Цитата:
abaika95:
А где Нечитайло? Опять заболел?

Юрий Севастьянов сообщил "НГ", что Владимир Семёнович не заболел, но у него есть другие дела, помимо брифинга.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5998
Про Новый год, протест предпринимателей и ковидную пневмонию - Что ответил на вопросы журналистов заместитель главного санврача Костанайской области?
Отправлено: 04.12.20 - 22:52
#5
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Цитата-/Юрий Севастьянов сообщил "НГ", что Владимир Семёнович не заболел, но у него есть другие дела, помимо брифинга




По человечески переведу:

Клал он на все эти брифинги,потомучто он РАБОТАЕТ!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9059
Про Новый год, протест предпринимателей и ковидную пневмонию - Что ответил на вопросы журналистов заместитель главного санврача Костанайской области?
Отправлено: 04.12.20 - 23:07
#6
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Цитата:
abaika95:
Клал он на все эти брифинги,потомучто он РАБОТАЕТ!

Ну уберите, поменяйте на того, кто работать не будет, в чем проблема? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5998
Re: Про Новый год, протест предпринимателей и ковидную пневмонию...
Отправлено: 04.12.20 - 23:50
#7
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Цитата-/Ну уберите, поменяйте на того, кто работать не будет, в чем проблема?/




У вас в Канаде так делают? Поэтому вы переехали туда?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9059
Про Новый год, протест предпринимателей и ковидную пневмонию - Что ответил на вопросы журналистов заместитель главного санврача Костанайской области?
Отправлено: 04.12.20 - 23:56
#8
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Цитата:
abaika95:
У вас в Канаде так делают? Поэтому вы переехали туда?)

Да, конечно. Я целыми днями тут на сайте торчу. А работа сама себя делает))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9842
Re: Про Новый год, протест предпринимателей и ковидную пневмонию...
Отправлено: 05.12.20 - 08:45
#9
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Карантин после 7 надо продлевать, сразу на месяц. И усилить работу мониторинговых групп.
Пандемию надо останавливать, здоровье
Населения первично. Все остальное вторично.
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