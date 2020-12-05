Прогноз на 5 дней
небольшой снег-11°C
  • 781 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С-СВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аварию на перекрёстке ул. Майлина и пр. Аль-Фараби прокомментировали в ДП Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40465
Аварию на перекрёстке ул. Майлина и пр. Аль-Фараби прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 06:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Сообщение об аварии поступило на пульт "102" около 17 часов, - сообщила "НГ" пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - На место происшествия был направлен автопатруль.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4286
Re: Аварию на перекрёстке ул. Майлина и пр. Аль-Фараби...
Отправлено: 05.12.20 - 06:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера семью на шоппинг вывозил, на складские, на зелёный, астыкжан. От ваших уличных движении чуть с ума не сошел, как вы так живёте?
Профайл Посетить вебсайт
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9059
Аварию на перекрёстке ул. Майлина и пр. Аль-Фараби прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 08:30
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

В ваших словах сконцентрирована вся суть происходящего - тут и про карантин, и про блок-посты, и про затянутые до боли гайки в торговле, и про сознательность граждан :lol:
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2007
Аварию на перекрёстке ул. Майлина и пр. Аль-Фараби прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 05.12.20 - 10:59
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Вчера семью на шоппинг вывозил


Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS