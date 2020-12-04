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≡ Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40462
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 04.12.20 - 15:37
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В Казахстане установлен минимальный размер пенсии и минимальный размер заработной платы на 2021 год. Соответствующие показатели прописаны в законе "О республиканском бюджете на 2021–2023 годы", подписанном Президентом страны.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9057
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:47
#15
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Интересно, нурлыботам поднимут зарплату? Работа нервная, половина зп на валерьянку и пустырник уходит :lol:
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