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≡ Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40462
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 04.12.20 - 15:37
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В Казахстане установлен минимальный размер пенсии и минимальный размер заработной платы на 2021 год. Соответствующие показатели прописаны в законе "О республиканском бюджете на 2021–2023 годы", подписанном Президентом страны.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20571
Re: Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в...
Отправлено: 04.12.20 - 15:37
#1
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Вот, блиннн. 83 евры - зарплата... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9838
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 04.12.20 - 15:49
#2
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Цитата:
drakon:
Вот, блиннн. 83 евры - зарплата


Что ты хочешь этим сказать?
Ну если ты не понимаешь зачем и для чего эта цифра зачем выставлять то себя...
Употребляя при этом просрочку...

[Исправлено: alex_60, 04.12.2020 - 15:52]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5998
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 04.12.20 - 16:21
#3
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В Германии лучше


http://file.sampo.ru/z9n9jn/

[Исправлено: abaika95, 04.12.2020 - 16:22]

[Исправлено: abaika95, 04.12.2020 - 16:23]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20571
Re: Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в...
Отправлено: 04.12.20 - 17:56
#4
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Научись, ссылки - скидывать... :lol: ;-)
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нелох
§ нелох
(Пользователи)
Регистрация:
26.08.19
Сообщений:
23
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 04.12.20 - 23:14
#5
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Только забыл добавить что мед помощь для пенсионеров в Германии полностью бесплатно и если не хватает сумму на съем квартиры социал доплачивает, да и дома для пожилых людей даже близко нельзя сравнить с нашими.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5998
Re: Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в...
Отправлено: 05.12.20 - 00:03
#6
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Цитата-/Научись, ссылки - скидывать/



Оттапырь пальчик и кликни по ссылке,там про вашу жизу рассказывают)



Цитата-/Только забыл добавить что мед помощь для пенсионеров в Германии полностью бесплатно и если не хватает сумму на съем квартиры социал доплачивает/


А зачем ему врать? Он вроде как не пропагандист и мама его тоже, говорят как есть а ещё в Германии воровство,халатность и коррупционеров полно и асфальт шампунем моют)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9057
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:07
#7
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Цитата:
С 1 января 2021 года в Казахстане устанавливается:
минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге;

А сейчас сколько?)

[Исправлено: maxsaf, 05.12.2020 - 00:12]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6011
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:11
#8
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Цитата:
abaika95:
А зачем ему врать?

Ну вам лучше знать, ваш блогер, сами нашли, сами и выясняйте. :-P
Вот официальные данные. 8-)
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1064
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:17
#9
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Цитата:
maxsaf:
А раньше сколько было?)


Уже 3-й раз эту сумму утверждают, с конца 2018-го. До этого в 2018-м было что-то около 28200.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9057
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:22
#10
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Цитата:
Тот самый:
Уже 3-й раз эту сумму утверждают

В каком смысле эту? Эту же самую - 42500? )
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5998
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:29
#11
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Цитата-/Ну вам лучше знать, ваш блогер, сами нашли, сами и выясняйте. Вот официальные данные/



Он так-то не блогер и не наш)

А про официальные данные......вообщем дракону их отдайте он после просрочки найдет им применение)


Германия вообще удивляет, сколько не гуглю один бардак в стране,аэропорт 30 лет строили и своровали 6 млрд при этом,бунты идут против произвола властей в карантин,несменяемость власти уже 15 лет,ужас.....и это в центре Европы!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6011
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:30
#12
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Цитата:
abaika95:
А зачем ему врать?

Вы нам тут тоже втюхиваете, что каждый рабочий первое второе и третье на обед ест.
Но мы же не обязаны всему верить, что вы тут втюхиваете. :lol:
Это наверное про госслужащих, не? ;-)

[Исправлено: elektron, 04.12.2020 - 19:38]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9057
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:41
#13
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Цитата:
abaika95:

Обясните пожалуйста, как проиндексировали минималку на размер инфляции и пришли к цифре 42500? Обращаюсь к вам как к эксперту в области прогнозирования инфляции, и индексации на основании этих прогнозов :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9057
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:43
#14
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Цитата:
elektron:

Судя по тому, сколько Дора Голодная оставляет за обеды - учителя работают только за еду. И это при одной из самых неплохих зарплат :lol:
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