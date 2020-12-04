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Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40462
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 04.12.20 - 15:37
В Казахстане установлен минимальный размер пенсии и минимальный размер заработной платы на 2021 год. Соответствующие показатели прописаны в законе "О республиканском бюджете на 2021–2023 годы", подписанном Президентом страны.
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Re: Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в...
Отправлено: 04.12.20 - 15:37
Вот, блиннн. 83 евры - зарплата...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9838
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 04.12.20 - 15:49
Цитата:
Что ты хочешь этим сказать?
Ну если ты не понимаешь зачем и для чего эта цифра зачем выставлять то себя...
Употребляя при этом просрочку...
[Исправлено: alex_60, 04.12.2020 - 15:52]
drakon:
Вот, блиннн. 83 евры - зарплата
Вот, блиннн. 83 евры - зарплата
Что ты хочешь этим сказать?
Ну если ты не понимаешь зачем и для чего эта цифра зачем выставлять то себя...
Употребляя при этом просрочку...
[Исправлено: alex_60, 04.12.2020 - 15:52]
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 04.12.20 - 16:21
В Германии лучше
http://file.sampo.ru/z9n9jn/
[Исправлено: abaika95, 04.12.2020 - 16:22]
[Исправлено: abaika95, 04.12.2020 - 16:23]
[Исправлено: abaika95, 04.12.2020 - 16:22]
[Исправлено: abaika95, 04.12.2020 - 16:23]
Re: Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в...
Отправлено: 04.12.20 - 17:56
Научись, ссылки - скидывать...
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.08.19
- Сообщений:
- 23
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 04.12.20 - 23:14
Только забыл добавить что мед помощь для пенсионеров в Германии полностью бесплатно и если не хватает сумму на съем квартиры социал доплачивает, да и дома для пожилых людей даже близко нельзя сравнить с нашими.
Re: Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в...
Отправлено: 05.12.20 - 00:03
Цитата-/Научись, ссылки - скидывать/
Оттапырь пальчик и кликни по ссылке,там про вашу жизу рассказывают)
Цитата-/Только забыл добавить что мед помощь для пенсионеров в Германии полностью бесплатно и если не хватает сумму на съем квартиры социал доплачивает/
А зачем ему врать? Он вроде как не пропагандист и мама его тоже, говорят как есть а ещё в Германии воровство,халатность и коррупционеров полно и асфальт шампунем моют)
Оттапырь пальчик и кликни по ссылке,там про вашу жизу рассказывают)
Цитата-/Только забыл добавить что мед помощь для пенсионеров в Германии полностью бесплатно и если не хватает сумму на съем квартиры социал доплачивает/
А зачем ему врать? Он вроде как не пропагандист и мама его тоже, говорят как есть а ещё в Германии воровство,халатность и коррупционеров полно и асфальт шампунем моют)
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:07
Цитата:
А сейчас сколько?)
[Исправлено: maxsaf, 05.12.2020 - 00:12]
С 1 января 2021 года в Казахстане устанавливается:
минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге;
минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге;
А сейчас сколько?)
[Исправлено: maxsaf, 05.12.2020 - 00:12]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6011
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:11
Цитата:
Ну вам лучше знать, ваш блогер, сами нашли, сами и выясняйте.
Вот
официальные данные.
abaika95:
А зачем ему врать?
А зачем ему врать?
Ну вам лучше знать, ваш блогер, сами нашли, сами и выясняйте.
Вот
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1064
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:17
Цитата:
Уже 3-й раз эту сумму утверждают, с конца 2018-го. До этого в 2018-м было что-то около 28200.
maxsaf:
А раньше сколько было?)
А раньше сколько было?)
Уже 3-й раз эту сумму утверждают, с конца 2018-го. До этого в 2018-м было что-то около 28200.
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:22
Цитата:
В каком смысле эту? Эту же самую - 42500? )
Тот самый:
Уже 3-й раз эту сумму утверждают
Уже 3-й раз эту сумму утверждают
В каком смысле эту? Эту же самую - 42500? )
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:29
Цитата-/Ну вам лучше знать, ваш блогер, сами нашли, сами и выясняйте. Вот официальные данные/
Он так-то не блогер и не наш)
А про официальные данные......вообщем дракону их отдайте он после просрочки найдет им применение)
Германия вообще удивляет, сколько не гуглю один бардак в стране,аэропорт 30 лет строили и своровали 6 млрд при этом,бунты идут против произвола властей в карантин,несменяемость власти уже 15 лет,ужас.....и это в центре Европы!
Он так-то не блогер и не наш)
А про официальные данные......вообщем дракону их отдайте он после просрочки найдет им применение)
Германия вообще удивляет, сколько не гуглю один бардак в стране,аэропорт 30 лет строили и своровали 6 млрд при этом,бунты идут против произвола властей в карантин,несменяемость власти уже 15 лет,ужас.....и это в центре Европы!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6011
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:30
Цитата:
Вы нам тут тоже втюхиваете, что каждый рабочий первое второе и третье на обед ест.
Но мы же не обязаны всему верить, что вы тут втюхиваете.
Это наверное про госслужащих, не?
[Исправлено: elektron, 04.12.2020 - 19:38]
abaika95:
А зачем ему врать?
А зачем ему врать?
Вы нам тут тоже втюхиваете, что каждый рабочий первое второе и третье на обед ест.
Но мы же не обязаны всему верить, что вы тут втюхиваете.
Это наверное про госслужащих, не?
[Исправлено: elektron, 04.12.2020 - 19:38]
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:41
Цитата:
Обясните пожалуйста, как проиндексировали минималку на размер инфляции и пришли к цифре 42500? Обращаюсь к вам как к эксперту в области прогнозирования инфляции, и индексации на основании этих прогнозов
abaika95:
Обясните пожалуйста, как проиндексировали минималку на размер инфляции и пришли к цифре 42500? Обращаюсь к вам как к эксперту в области прогнозирования инфляции, и индексации на основании этих прогнозов
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 05.12.20 - 00:43
Цитата:
Судя по тому, сколько Дора Голодная оставляет за обеды - учителя работают только за еду. И это при одной из самых неплохих зарплат
elektron:
Судя по тому, сколько Дора Голодная оставляет за обеды - учителя работают только за еду. И это при одной из самых неплохих зарплат
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