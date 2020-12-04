Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане

Отправлено: - 00:29

Цитата-/Ну вам лучше знать, ваш блогер, сами нашли, сами и выясняйте. Вот официальные данные/







Он так-то не блогер и не наш)



А про официальные данные......вообщем дракону их отдайте он после просрочки найдет им применение)





Германия вообще удивляет, сколько не гуглю один бардак в стране,аэропорт 30 лет строили и своровали 6 млрд при этом,бунты идут против произвола властей в карантин,несменяемость власти уже 15 лет,ужас.....и это в центре Европы!