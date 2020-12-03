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Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40462
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:39
Дисциплинарное дело в отношении руководителя ГУ «Отдел спорта акимата Сарыкольского района» Толебая КУСАИНОВА рассмотрел сегодня, 3 декабря, Совет по этике департамента по делам госслужбы Костанайской области.
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Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 04.12.20 - 00:24
Цитата:
Это прям комплимент для меня, хотя вы наврятли это осознаете
Цитата:
Только поуехавшие и один понаехавший))
Цитата:
От поуехавших - ироничнее, от новостей - ржачнее
abaika95:
Ну вы явно не на тролля,потомучто не оч.получается)
Ну вы явно не на тролля,потомучто не оч.получается)
Это прям комплимент для меня, хотя вы наврятли это осознаете
Цитата:
abaika95:
А ваще местных уже нет на форуме? Инфа сотка?
А ваще местных уже нет на форуме? Инфа сотка?
Только поуехавшие и один понаехавший))
Цитата:
abaika95:
Причем не от новостей а от поуеховших )
Причем не от новостей а от поуеховших )
От поуехавших - ироничнее, от новостей - ржачнее
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4285
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 04.12.20 - 06:49
Пусть камеры прокрутят, наверняка чиновник не впервой во время работы носится между городами, при желании можно нарыть много чего, было бы желание...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9838
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 04.12.20 - 07:46
Дв, наказание мелкого чиновника в Костанайской области важная тема для
Иноземцев.
Своих местный сайтов то них нет, где пишут
Про убийства, терроризм, коррупцию.
Ну или они не понимают местных языков.
Они думают что у них этого нет, и очень сильно морщатся, когда им сообщают тут об этом.
Не знаем мол, не слышали, врут наверное.
А тут превышение на 10 км в Костанайской области-невероятно, преступно, мировая новость.такое может быть только там,
Но никак ни у них.
Смешные люди, веселят нас тут местных.
Иноземцев.
Своих местный сайтов то них нет, где пишут
Про убийства, терроризм, коррупцию.
Ну или они не понимают местных языков.
Они думают что у них этого нет, и очень сильно морщатся, когда им сообщают тут об этом.
Не знаем мол, не слышали, врут наверное.
А тут превышение на 10 км в Костанайской области-невероятно, преступно, мировая новость.такое может быть только там,
Но никак ни у них.
Смешные люди, веселят нас тут местных.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1213
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 04.12.20 - 09:21
Цитата:
Не любит он жену, брата больше любит. Она там мучается от боли, а он брату картоп завёз.
maxsaf:
это уже интереснее
это уже интереснее
Не любит он жену, брата больше любит. Она там мучается от боли, а он брату картоп завёз.
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 04.12.20 - 09:26
Цитата:
Эта душераздирающая история - для Андрея Малахова. Домохозяйки будут рыдать
Цитата:
Мы вас, вы нас, всем весело. Претензии взаимные есть? У нас нет, а у вас? )
ACROS:
Не любит он жену, брата больше любит. Она там мучается от боли, а он брату картоп завёз.
Не любит он жену, брата больше любит. Она там мучается от боли, а он брату картоп завёз.
Эта душераздирающая история - для Андрея Малахова. Домохозяйки будут рыдать
Цитата:
alex_60:
Смешные люди, веселят нас тут местных.
Смешные люди, веселят нас тут местных.
Мы вас, вы нас, всем весело. Претензии взаимные есть? У нас нет, а у вас? )
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 04.12.20 - 09:36
Цитата:
Куда-куда он направился?
А расследование серьёзное прям - свидетели опрошены, по минутам всё расписано. А вот не превысил бы скорость - никто бы и не заметил, наверное.
и направился в кофе,
Куда-куда он направился?
А расследование серьёзное прям - свидетели опрошены, по минутам всё расписано. А вот не превысил бы скорость - никто бы и не заметил, наверное.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1213
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 04.12.20 - 11:17
Цитата:
Цитата://Кусаинов использовал служебный автомобиль в личных целях//
Серьёзное или маразм или "коту делать нечего, он яйца лижет"" - вот факты для размышления: этот спортсмен, сьездил по своим личным делам в Костанай ( уверен не впервый раз; наш сельский аким утром едет на работу в служебном авто, попутно завозит жену на работу ( она работает в ТОО), делает крюк завозит детей в школу. Вечером едет за водой за три километра, иногда ищет свой скот по полям, в гости приезжает на служебном авто, да мало ли дел и хлопот на селе - и так почти ежедневно, вот уже лет тридцать, с момента обретения Независимости. Сколько у нас сёл и ауылов на Костанайщине - порядка 200 -250 есть, вот и столько же акимов сельских ежедневно это делают. И что: - их за использование служебного авто надо наказывать ??
Victor Yang:
расследование серьёзное
расследование серьёзное
Цитата://Кусаинов использовал служебный автомобиль в личных целях//
Серьёзное или маразм или "коту делать нечего, он яйца лижет"" - вот факты для размышления: этот спортсмен, сьездил по своим личным делам в Костанай ( уверен не впервый раз; наш сельский аким утром едет на работу в служебном авто, попутно завозит жену на работу ( она работает в ТОО), делает крюк завозит детей в школу. Вечером едет за водой за три километра, иногда ищет свой скот по полям, в гости приезжает на служебном авто, да мало ли дел и хлопот на селе - и так почти ежедневно, вот уже лет тридцать, с момента обретения Независимости. Сколько у нас сёл и ауылов на Костанайщине - порядка 200 -250 есть, вот и столько же акимов сельских ежедневно это делают. И что: - их за использование служебного авто надо наказывать ??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 848
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 04.12.20 - 15:29
Цитата:
Конечно же - нет! Их надо обеспечить личными водителями, чтобы те по апашкам и агашкам гоняли, за водой, скот искали. А акимы несли бремя госслужбы, не отвлекаясь на частные мелочи
ACROS:
вот и столько же акимов сельских ежедневно это делают. И что: - их за использование служебного авто надо наказывать ??
вот и столько же акимов сельских ежедневно это делают. И что: - их за использование служебного авто надо наказывать ??
Конечно же - нет! Их надо обеспечить личными водителями, чтобы те по апашкам и агашкам гоняли, за водой, скот искали. А акимы несли бремя госслужбы, не отвлекаясь на частные мелочи
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 04.12.20 - 22:40
Цитата:
Вообще да - надо наказывать. Но вряд ли в маленьких населённых пунктах, где все друг друга знают, найдутся активисты.
ACROS:
И что: - их за использование служебного авто надо наказывать ??
И что: - их за использование служебного авто надо наказывать ??
Вообще да - надо наказывать. Но вряд ли в маленьких населённых пунктах, где все друг друга знают, найдутся активисты.
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