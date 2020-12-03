Отправлено: - 09:26

ACROS:

Не любит он жену, брата больше любит. Она там мучается от боли, а он брату картоп завёз.

alex_60:

Смешные люди, веселят нас тут местных.

Цитата:Эта душераздирающая история - для Андрея Малахова. Домохозяйки будут рыдатьЦитата:Мы вас, вы нас, всем весело. Претензии взаимные есть? У нас нет, а у вас? )