Прогноз на 5 дней
пасмурно-12°C
  • 778 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40462
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дисциплинарное дело в отношении руководителя ГУ «Отдел спорта акимата Сарыкольского района» Толебая КУСАИНОВА рассмотрел сегодня, 3 декабря, Совет по этике департамента по делам госслужбы Костанайской области.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9044
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 04.12.20 - 00:24
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну вы явно не на тролля,потомучто не оч.получается)

Это прям комплимент для меня, хотя вы наврятли это осознаете :lol:

Цитата:
abaika95:
А ваще местных уже нет на форуме? Инфа сотка?

Только поуехавшие и один понаехавший))


Цитата:
abaika95:
Причем не от новостей а от поуеховших )

От поуехавших - ироничнее, от новостей - ржачнее :lol:
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4285
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 04.12.20 - 06:49
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть камеры прокрутят, наверняка чиновник не впервой во время работы носится между городами, при желании можно нарыть много чего, было бы желание...
Профайл Посетить вебсайт
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9838
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 04.12.20 - 07:46
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дв, наказание мелкого чиновника в Костанайской области важная тема для
Иноземцев.
Своих местный сайтов то них нет, где пишут
Про убийства, терроризм, коррупцию.
Ну или они не понимают местных языков.
Они думают что у них этого нет, и очень сильно морщатся, когда им сообщают тут об этом.
Не знаем мол, не слышали, врут наверное.
А тут превышение на 10 км в Костанайской области-невероятно, преступно, мировая новость.такое может быть только там,
Но никак ни у них.
Смешные люди, веселят нас тут местных.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1213
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 04.12.20 - 09:21
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
это уже интереснее


Не любит он жену, брата больше любит. Она там мучается от боли, а он брату картоп завёз.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9044
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 04.12.20 - 09:26
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Не любит он жену, брата больше любит. Она там мучается от боли, а он брату картоп завёз.

Эта душераздирающая история - для Андрея Малахова. Домохозяйки будут рыдать :lol:



Цитата:
alex_60:
Смешные люди, веселят нас тут местных.

Мы вас, вы нас, всем весело. Претензии взаимные есть? У нас нет, а у вас? )
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13446
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 04.12.20 - 09:36
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
и направился в кофе,

Куда-куда он направился?

А расследование серьёзное прям - свидетели опрошены, по минутам всё расписано. А вот не превысил бы скорость - никто бы и не заметил, наверное.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1213
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 04.12.20 - 11:17
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
расследование серьёзное


Цитата://Кусаинов использовал служебный автомобиль в личных целях//

Серьёзное или маразм или "коту делать нечего, он яйца лижет"" - вот факты для размышления: этот спортсмен, сьездил по своим личным делам в Костанай ( уверен не впервый раз; наш сельский аким утром едет на работу в служебном авто, попутно завозит жену на работу ( она работает в ТОО), делает крюк завозит детей в школу. Вечером едет за водой за три километра, иногда ищет свой скот по полям, в гости приезжает на служебном авто, да мало ли дел и хлопот на селе - и так почти ежедневно, вот уже лет тридцать, с момента обретения Независимости. Сколько у нас сёл и ауылов на Костанайщине - порядка 200 -250 есть, вот и столько же акимов сельских ежедневно это делают. И что: - их за использование служебного авто надо наказывать ??
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
848
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 04.12.20 - 15:29
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
вот и столько же акимов сельских ежедневно это делают. И что: - их за использование служебного авто надо наказывать ??

Конечно же - нет! Их надо обеспечить личными водителями, чтобы те по апашкам и агашкам гоняли, за водой, скот искали. А акимы несли бремя госслужбы, не отвлекаясь на частные мелочи
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13446
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 04.12.20 - 22:40
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
И что: - их за использование служебного авто надо наказывать ??

Вообще да - надо наказывать. Но вряд ли в маленьких населённых пунктах, где все друг друга знают, найдутся активисты.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 54
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS