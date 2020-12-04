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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9044
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 02:01
#14041
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Цитата:
Казахстан занял 11-е место в мире в рейтинге стран по запасам нефти с объемом в 30 миллиардов баррелей, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на EnergyProm.

Поздравляю будущих миллионеров и миллиардеров.)) Нафик я уехал :oops: 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9044
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 07:44
#14042
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Цитата:
alex_60: Даже название деревни придумать не можешь.

Могу. Но не хочу ;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9044
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 09:32
#14043
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Цитата:
alex_60: Он мне в личку бывает пишет.

Понятно. :oops: :lol: Не звонит?)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5990
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 15:18
#14044
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Цитата-/А мне можно так же спросить, сколько кого в Казахстане осталось, используя обидные прозвища?Насколько я знаю - вообще нету. А украинцев хватает))/


У Козлова спросите?




Цитата-/Это зрада чи перемога?/


А советника министра обороны Молдавии из США видели?


Зрада чи перомога?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9838
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 15:41
#14045
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Сейчас на улице видел, человек споткнулся, или подскользнулся и упал.
Встал, сказал ...ть,проклятые капиталисты, и дальше пошел.
Новость важная для некоторых, в блокнотик там, порадоваться,
Поэтому сразу сообщаю.
В сми может и не быть.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5990
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 16:44
#14046
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Цитата-/Как страдают поуехавшие, прям в унисон.Басе уже а рот не лезет наверное./



Они же там все п****страдальцы собрались,приедет Макс к себе в мастерскую починять компуктер а там в мастерской все полит беженцы работают.

Пакистанцы,индусы,вьетнамцы,монголы, украинцы и Макс с ними,и вот сидят они и обсасывают новости из своих стран откуда поуехали,у кого что за день произошло где курица в колодец упала,где в деревню тигр забежал,где дожди проливные идут,где опять майдан.

Ну и Макс конечно не отстает,зря чтоли на форуме сидит? рассказывает о Казахстане,глаза выпучивает по страшнее,руки дрожат от нетерпения,слюна во рту,и пошел лить что у нас за день было!!! Бывает даже в самые напряжённые моменты когда про коррупцию с колеса обозрения говорит может пукнуть от натуги,а пакистанцы с индусами рты раскрыли,удивляются "иш кака невидаль,калесо абазреня!!!" Ну а потом начальство в лице коренного канадца приходит,всех палкой по хребту как огреет и опять работа в мастерской продолжается и только в углу слышно всхлипы маленького украинца,плачет в кулак и приговаривает "назад,додому хочу до мами"
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9838
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 17:33
#14047
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Цитата:
maxsaf:
Не звонит?)


наверное номера телефона не знает.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9044
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 20:11
#14048
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Цитата:
abaika95: Это ты про тех кто из аулов приехал ? Макс в твой огород камень

Да, я из аула (села)
А вы - из кала (города)
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9044
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 20:19
#14049
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Цитата:
abaika95:
Цитата-/Как страдают поуехавшие, прям в унисон.Басе

А чья цитата про Басе, кого процитировали? :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9044
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 21:18
#14050
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Цитата:
abaika95:
Ну а потом начальство в лице коренного канадца приходит

Пришёл. Всем и каждому просто так раздал брекфаст сендвич пару минут назад.




Мелочь - а приятно. Перекушу - и в бой, с удвоенной силой. Готовьтесь пока :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9044
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 21:21
#14051
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Цитата:
abaika95:
Пакистанцы,индусы,вьетнамцы,монголы, украинцы

И ни одного казаха. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9044
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 21:53
#14052
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Цитата:
abaika95:

Абайка, тут на вас наговаривают, не может такого быть, я не верю:

Журналист Андрей Медведев заявил, что Казахстан начал повторять ошибки Украины, которая вот уже несколько лет подаёт войну с русским языком как "борьбу за независимость". Теперь и в Средней Азии начали раздаваться заявления о том, что "русский язык - это издевательство".

По его словам, в последнее время руководство страны начало продвигать на государственном уровне идеологию возвышения казахской нации, из-за чего участились межэтнические конфликты.

тыц

[Исправлено: maxsaf, 04.12.2020 - 21:55]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9044
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:02
#14053
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Цитата:
alex_60:
Встал, сказал ...ть,проклятые капиталисты, и дальше пошел.

Это на кого он так? На Барака Обаму, который вам брусчатку выкладывает? Или на Меркель, которая снег не чистит? :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5990
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:20
#14054
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Цитата-/Пришёл. Всем и каждому просто так раздал брекфаст сендвич пару минут назад/


Всем троим? Пакистанцу,индусу и вьетнамцу?

Это называется хлеб с котлетой и яйцом,сухомятка,у нас в кафешках только школьники такое берут и то не всегда

У нас нормальные рабочие люди кушают,первое,второе и третье на обед




Цитата-/И ни одного казаха/



Естественно все на родине



Цитата-/Журналист Андрей Медведев заявил, что Казахстан начал повторять ошибки Украины/



Можете передать ему

"Андрей вас никто не знает,говорите че хотите всем пофиг и не повторяйте ошибки Зубенко Николая Петровича его тоже никто не знал")))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9044
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:24
#14055
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Цитата:
abaika95:
Андрей вас никто не знает

Так он брешет, чи ни?)
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