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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 02:01
Цитата:
Поздравляю будущих миллионеров и миллиардеров.)) Нафик я уехал
Казахстан занял 11-е место в мире в рейтинге стран по запасам нефти с объемом в 30 миллиардов баррелей, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на EnergyProm.
Поздравляю будущих миллионеров и миллиардеров.)) Нафик я уехал
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 07:44
Цитата:
Могу. Но не хочу
alex_60: Даже название деревни придумать не можешь.
Могу. Но не хочу
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 09:32
Цитата:
Понятно. Не звонит?)
alex_60: Он мне в личку бывает пишет.
Понятно. Не звонит?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 15:18
Цитата-/А мне можно так же спросить, сколько кого в Казахстане осталось, используя обидные прозвища?Насколько я знаю - вообще нету. А украинцев хватает))/
У Козлова спросите?
Цитата-/Это зрада чи перемога?/
А советника министра обороны Молдавии из США видели?
Зрада чи перомога?)
У Козлова спросите?
Цитата-/Это зрада чи перемога?/
А советника министра обороны Молдавии из США видели?
Зрада чи перомога?)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9838
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 15:41
Сейчас на улице видел, человек споткнулся, или подскользнулся и упал.
Встал, сказал ...ть,проклятые капиталисты, и дальше пошел.
Новость важная для некоторых, в блокнотик там, порадоваться,
Поэтому сразу сообщаю.
В сми может и не быть.
Встал, сказал ...ть,проклятые капиталисты, и дальше пошел.
Новость важная для некоторых, в блокнотик там, порадоваться,
Поэтому сразу сообщаю.
В сми может и не быть.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 16:44
Цитата-/Как страдают поуехавшие, прям в унисон.Басе уже а рот не лезет наверное./
Они же там все п****страдальцы собрались,приедет Макс к себе в мастерскую починять компуктер а там в мастерской все полит беженцы работают.
Пакистанцы,индусы,вьетнамцы,монголы, украинцы и Макс с ними,и вот сидят они и обсасывают новости из своих стран откуда поуехали,у кого что за день произошло где курица в колодец упала,где в деревню тигр забежал,где дожди проливные идут,где опять майдан.
Ну и Макс конечно не отстает,зря чтоли на форуме сидит? рассказывает о Казахстане,глаза выпучивает по страшнее,руки дрожат от нетерпения,слюна во рту,и пошел лить что у нас за день было!!! Бывает даже в самые напряжённые моменты когда про коррупцию с колеса обозрения говорит может пукнуть от натуги,а пакистанцы с индусами рты раскрыли,удивляются "иш кака невидаль,калесо абазреня!!!" Ну а потом начальство в лице коренного канадца приходит,всех палкой по хребту как огреет и опять работа в мастерской продолжается и только в углу слышно всхлипы маленького украинца,плачет в кулак и приговаривает "назад,додому хочу до мами"
Они же там все п****страдальцы собрались,приедет Макс к себе в мастерскую починять компуктер а там в мастерской все полит беженцы работают.
Пакистанцы,индусы,вьетнамцы,монголы, украинцы и Макс с ними,и вот сидят они и обсасывают новости из своих стран откуда поуехали,у кого что за день произошло где курица в колодец упала,где в деревню тигр забежал,где дожди проливные идут,где опять майдан.
Ну и Макс конечно не отстает,зря чтоли на форуме сидит? рассказывает о Казахстане,глаза выпучивает по страшнее,руки дрожат от нетерпения,слюна во рту,и пошел лить что у нас за день было!!! Бывает даже в самые напряжённые моменты когда про коррупцию с колеса обозрения говорит может пукнуть от натуги,а пакистанцы с индусами рты раскрыли,удивляются "иш кака невидаль,калесо абазреня!!!" Ну а потом начальство в лице коренного канадца приходит,всех палкой по хребту как огреет и опять работа в мастерской продолжается и только в углу слышно всхлипы маленького украинца,плачет в кулак и приговаривает "назад,додому хочу до мами"
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9838
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 17:33
Цитата:
наверное номера телефона не знает.
maxsaf:
Не звонит?)
Не звонит?)
наверное номера телефона не знает.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 20:11
Цитата:
Да, я из аула (села)
А вы - из кала (города)
abaika95: Это ты про тех кто из аулов приехал ? Макс в твой огород камень
Да, я из аула (села)
А вы - из кала (города)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 20:19
Цитата:
А чья цитата про Басе, кого процитировали?
abaika95:
Цитата-/Как страдают поуехавшие, прям в унисон.Басе
Цитата-/Как страдают поуехавшие, прям в унисон.Басе
А чья цитата про Басе, кого процитировали?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 21:18
Цитата:
Пришёл. Всем и каждому просто так раздал брекфаст сендвич пару минут назад.
Мелочь - а приятно. Перекушу - и в бой, с удвоенной силой. Готовьтесь пока
abaika95:
Ну а потом начальство в лице коренного канадца приходит
Ну а потом начальство в лице коренного канадца приходит
Пришёл. Всем и каждому просто так раздал брекфаст сендвич пару минут назад.
Мелочь - а приятно. Перекушу - и в бой, с удвоенной силой. Готовьтесь пока
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 21:21
Цитата:
И ни одного казаха.
abaika95:
Пакистанцы,индусы,вьетнамцы,монголы, украинцы
Пакистанцы,индусы,вьетнамцы,монголы, украинцы
И ни одного казаха.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 21:53
Цитата:
Абайка, тут на вас наговаривают, не может такого быть, я не верю:
Журналист Андрей Медведев заявил, что Казахстан начал повторять ошибки Украины, которая вот уже несколько лет подаёт войну с русским языком как "борьбу за независимость". Теперь и в Средней Азии начали раздаваться заявления о том, что "русский язык - это издевательство".
По его словам, в последнее время руководство страны начало продвигать на государственном уровне идеологию возвышения казахской нации, из-за чего участились межэтнические конфликты.
тыц
[Исправлено: maxsaf, 04.12.2020 - 21:55]
abaika95:
Абайка, тут на вас наговаривают, не может такого быть, я не верю:
Журналист Андрей Медведев заявил, что Казахстан начал повторять ошибки Украины, которая вот уже несколько лет подаёт войну с русским языком как "борьбу за независимость". Теперь и в Средней Азии начали раздаваться заявления о том, что "русский язык - это издевательство".
По его словам, в последнее время руководство страны начало продвигать на государственном уровне идеологию возвышения казахской нации, из-за чего участились межэтнические конфликты.
[Исправлено: maxsaf, 04.12.2020 - 21:55]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:02
Цитата:
Это на кого он так? На Барака Обаму, который вам брусчатку выкладывает? Или на Меркель, которая снег не чистит?
alex_60:
Встал, сказал ...ть,проклятые капиталисты, и дальше пошел.
Встал, сказал ...ть,проклятые капиталисты, и дальше пошел.
Это на кого он так? На Барака Обаму, который вам брусчатку выкладывает? Или на Меркель, которая снег не чистит?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:20
Цитата-/Пришёл. Всем и каждому просто так раздал брекфаст сендвич пару минут назад/
Всем троим? Пакистанцу,индусу и вьетнамцу?
Это называется хлеб с котлетой и яйцом,сухомятка,у нас в кафешках только школьники такое берут и то не всегда
У нас нормальные рабочие люди кушают,первое,второе и третье на обед
Цитата-/И ни одного казаха/
Естественно все на родине
Цитата-/Журналист Андрей Медведев заявил, что Казахстан начал повторять ошибки Украины/
Можете передать ему
"Андрей вас никто не знает,говорите че хотите всем пофиг и не повторяйте ошибки Зубенко Николая Петровича его тоже никто не знал")))
Всем троим? Пакистанцу,индусу и вьетнамцу?
Это называется хлеб с котлетой и яйцом,сухомятка,у нас в кафешках только школьники такое берут и то не всегда
У нас нормальные рабочие люди кушают,первое,второе и третье на обед
Цитата-/И ни одного казаха/
Естественно все на родине
Цитата-/Журналист Андрей Медведев заявил, что Казахстан начал повторять ошибки Украины/
Можете передать ему
"Андрей вас никто не знает,говорите че хотите всем пофиг и не повторяйте ошибки Зубенко Николая Петровича его тоже никто не знал")))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.12.20 - 22:24
Цитата:
Так он брешет, чи ни?)
abaika95:
Андрей вас никто не знает
Андрей вас никто не знает
Так он брешет, чи ни?)
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