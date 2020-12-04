Re: Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане...

Отправлено: - 15:30

Цитата-/Ну своей вакциной - вакцинируйтесь.Кто вам - запрещает/







Ну как запустят в дело будем своей вакцинироваться а у вас в неметчине свою изобрели то? Или как с тем аэропортом в Берлине который 30 лет строили и 6 млрд евро попилили будет?)