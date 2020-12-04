Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 16:44

Цитата-/Как страдают поуехавшие, прям в унисон.Басе уже а рот не лезет наверное./







Они же там все п****страдальцы собрались,приедет Макс к себе в мастерскую починять компуктер а там в мастерской все полит беженцы работают.



Пакистанцы,индусы,вьетнамцы,монголы, украинцы и Макс с ними,и вот сидят они и обсасывают новости из своих стран откуда поуехали,у кого что за день произошло где курица в колодец упала,где в деревню тигр забежал,где дожди проливные идут,где опять майдан.



Ну и Макс конечно не отстает,зря чтоли на форуме сидит? рассказывает о Казахстане,глаза выпучивает по страшнее,руки дрожат от нетерпения,слюна во рту,и пошел лить что у нас за день было!!! Бывает даже в самые напряжённые моменты когда про коррупцию с колеса обозрения говорит может пукнуть от натуги,а пакистанцы с индусами рты раскрыли,удивляются "иш кака невидаль,калесо абазреня!!!" Ну а потом начальство в лице коренного канадца приходит,всех палкой по хребту как огреет и опять работа в мастерской продолжается и только в углу слышно всхлипы маленького украинца,плачет в кулак и приговаривает "назад,додому хочу до мами"