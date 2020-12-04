Отправлено: - 15:49

drakon:

Вот, блиннн. 83 евры - зарплата

[Исправлено: alex_60, 04.12.2020 - 15:52]

Цитата:Что ты хочешь этим сказать?Ну если ты не понимаешь зачем и для чего эта цифра зачем выставлять то себя...Употребляя при этом просрочку...