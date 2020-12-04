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Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
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