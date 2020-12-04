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≡ Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40460
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 04.12.20 - 15:37
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В Казахстане установлен минимальный размер пенсии и минимальный размер заработной платы на 2021 год. Соответствующие показатели прописаны в законе "О республиканском бюджете на 2021–2023 годы", подписанном Президентом страны.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20567
Re: Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в...
Отправлено: 04.12.20 - 15:37
#1
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Вот, блиннн. 83 евры - зарплата... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9838
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 04.12.20 - 15:49
#2
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Цитата:
drakon:
Вот, блиннн. 83 евры - зарплата


Что ты хочешь этим сказать?
Ну если ты не понимаешь зачем и для чего эта цифра зачем выставлять то себя...
Употребляя при этом просрочку...

[Исправлено: alex_60, 04.12.2020 - 15:52]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5987
Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в Казахстане
Отправлено: 04.12.20 - 16:21
#3
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В Германии лучше


http://file.sampo.ru/z9n9jn/

[Исправлено: abaika95, 04.12.2020 - 16:22]

[Исправлено: abaika95, 04.12.2020 - 16:23]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20567
Re: Минимальную зарплату и пенсию на 2021 год установили в...
Отправлено: 04.12.20 - 17:56
#4
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Научись, ссылки - скидывать... :lol: ;-)
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