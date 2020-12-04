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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 319 из 319«1...317318319
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20567
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:50
#4771
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Цитата:
alex_60:
Паспорт казахстанский под подушкой Хранишь.

И партбилет, КПСС... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20567
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:52
#4772
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Цитата:
alex_60:
мы все умрем.

В 60 лет, я об этом,
даже не думал... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9838
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:56
#4773
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Цитата:
drakon:
И партбилет, КПСС


Жизнь одна. Память надо хранить.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9838
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:56
#4774
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Цитата:
drakon:
даже не думал.


Тогда пандемии не было.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2004
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 17:39
#4775
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Цитата:
drakon:
Всётаки, дом наверное, разбирать будут.

Ничего, у вас там в Фатерлянде много свободного места. Под автобанами.

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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20567
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 17:50
#4776
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Цитата:
Козлов я:
Фатерлянде много свободного места

И балкон даже - есть... :lol: ;-)
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