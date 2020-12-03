Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-15°C
  • 778 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 318 из 319«1...316317318319»
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20567
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.12.20 - 23:50
#4756
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всётаки, дом наверное, разбирать будут.

Я так думаю. Посмотрим... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20567
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.12.20 - 23:59
#4757
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ограждение с тротуара - убрал.

Мусор подмёл, всё - чисто.
Ходи народ, до утра... :lol: :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20567
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 15:47
#4758
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, а человек молодой или старый?
Капиталисты, на фото, тротуар - подметают.. :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20567
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:09
#4759
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, мне 83 евры,даже на
просрочку - не хватит... :lol: :-o
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9838
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:17
#4760
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
так думаю. Посмотрим..


Сурова немецкая действительность.
Спросить нельзя.
Шаг влево, шаг вправо-расстрел.
У нас подошел-что мужики, ломать будете?
Подучил ответ.
И никаких страданий целый месяц.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9838
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:21
#4761
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мусор подмёл, всё - чисто.


Прям как нас.
У нас правда местные метут,
А у вас новые немцы (будущие президенты и канцлеры) из африки.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20567
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:22
#4762
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
У нас подошел-что мужики, ломать будете? Подучил ответ. И никаких страд

Алекс, а почему не спросил у того мужика,
который упал на дороге? Споткнулся он
или подскользнулся? Получил бы - ответ... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9838
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:22
#4763
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
даже на просрочку - не хватит...


Обратись в благотворительный фонд.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20567
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:25
#4764
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А у вас новые немцы

Я что, подметать, должен?
Для этого они сюда - приехали.
Обслуживать... :lol: :-(
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20567
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:27
#4765
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Обратись в благотворительный фонд.

У нас, их нету. По автобусам, никто
с коробками не бегает... :lol: 8-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9838
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:40
#4766
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
По автобусам, никто с коробками не бегает


Что,
В автобусах ездишь.
Значит.
Опелек старенький сдох?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9838
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:44
#4767
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Споткнулся он или подскользнулся?


Ну не знал что вас интересуют такие глубокие детали это чрезвычайного происшествия. Знал бы , спросил,
Спросил бы и как зовут бабушку и как ее здоровье. И не забыли ли они накормить кота утром.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20567
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:45
#4768
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Что, В автобусах ездишь.

У нас же не - мегаполис.
Пешком - хожу.
Для здоровья, врач , сказал - полезно... :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9838
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:46
#4769
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я что, подметать, должен?


А что ты и кто там? Не коренной же.
Приезжий.
Паспорт казахстанский под подушкой
Хранишь.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9838
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:48
#4770
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пешком - хожу. Для здоровья, врач , сказал - полезно...


Да ходить полезно. Это да.
Хоть в Кустанае, хоть в деревне место.
И вообще мы все умрем.
Профайл
Страница 318 из 319«1...316317318319»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS