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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.12.20 - 23:50
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.12.20 - 23:59
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 15:47
Алекс, а человек молодой или старый?
Капиталисты, на фото, тротуар - подметают..
Капиталисты, на фото, тротуар - подметают..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:09
Алекс, мне 83 евры,даже на
просрочку - не хватит...
просрочку - не хватит...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:17
Цитата:
Сурова немецкая действительность.
Спросить нельзя.
Шаг влево, шаг вправо-расстрел.
У нас подошел-что мужики, ломать будете?
Подучил ответ.
И никаких страданий целый месяц.
drakon:
так думаю. Посмотрим..
так думаю. Посмотрим..
Сурова немецкая действительность.
Спросить нельзя.
Шаг влево, шаг вправо-расстрел.
У нас подошел-что мужики, ломать будете?
Подучил ответ.
И никаких страданий целый месяц.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:21
Цитата:
Прям как нас.
У нас правда местные метут,
А у вас новые немцы (будущие президенты и канцлеры) из африки.
drakon:
Мусор подмёл, всё - чисто.
Мусор подмёл, всё - чисто.
Прям как нас.
У нас правда местные метут,
А у вас новые немцы (будущие президенты и канцлеры) из африки.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:22
Цитата:
Алекс, а почему не спросил у того мужика,
который упал на дороге? Споткнулся он
или подскользнулся? Получил бы - ответ...
alex_60:
У нас подошел-что мужики, ломать будете? Подучил ответ. И никаких страд
У нас подошел-что мужики, ломать будете? Подучил ответ. И никаких страд
Алекс, а почему не спросил у того мужика,
который упал на дороге? Споткнулся он
или подскользнулся? Получил бы - ответ...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:22
Цитата:
Обратись в благотворительный фонд.
drakon:
даже на просрочку - не хватит...
даже на просрочку - не хватит...
Обратись в благотворительный фонд.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:25
Цитата:
Я что, подметать, должен?
Для этого они сюда - приехали.
Обслуживать...
alex_60:
А у вас новые немцы
А у вас новые немцы
Я что, подметать, должен?
Для этого они сюда - приехали.
Обслуживать...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:27
Цитата:
У нас, их нету. По автобусам, никто
с коробками не бегает...
alex_60:
Обратись в благотворительный фонд.
Обратись в благотворительный фонд.
У нас, их нету. По автобусам, никто
с коробками не бегает...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:40
Цитата:
Что,
В автобусах ездишь.
Значит.
Опелек старенький сдох?
drakon:
По автобусам, никто с коробками не бегает
По автобусам, никто с коробками не бегает
Что,
В автобусах ездишь.
Значит.
Опелек старенький сдох?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:44
Цитата:
Ну не знал что вас интересуют такие глубокие детали это чрезвычайного происшествия. Знал бы , спросил,
Спросил бы и как зовут бабушку и как ее здоровье. И не забыли ли они накормить кота утром.
drakon:
Споткнулся он или подскользнулся?
Споткнулся он или подскользнулся?
Ну не знал что вас интересуют такие глубокие детали это чрезвычайного происшествия. Знал бы , спросил,
Спросил бы и как зовут бабушку и как ее здоровье. И не забыли ли они накормить кота утром.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:45
Цитата:
У нас же не - мегаполис.
Пешком - хожу.
Для здоровья, врач , сказал - полезно...
alex_60:
Что, В автобусах ездишь.
Что, В автобусах ездишь.
У нас же не - мегаполис.
Пешком - хожу.
Для здоровья, врач , сказал - полезно...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:46
Цитата:
А что ты и кто там? Не коренной же.
Приезжий.
Паспорт казахстанский под подушкой
Хранишь.
drakon:
Я что, подметать, должен?
Я что, подметать, должен?
А что ты и кто там? Не коренной же.
Приезжий.
Паспорт казахстанский под подушкой
Хранишь.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.20 - 16:48
Цитата:
Да ходить полезно. Это да.
Хоть в Кустанае, хоть в деревне место.
И вообще мы все умрем.
drakon:
Пешком - хожу. Для здоровья, врач , сказал - полезно...
Пешком - хожу. Для здоровья, врач , сказал - полезно...
Да ходить полезно. Это да.
Хоть в Кустанае, хоть в деревне место.
И вообще мы все умрем.
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