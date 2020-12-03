Отправлено: - 16:44

drakon:

Споткнулся он или подскользнулся?

Цитата:Ну не знал что вас интересуют такие глубокие детали это чрезвычайного происшествия. Знал бы , спросил,Спросил бы и как зовут бабушку и как ее здоровье. И не забыли ли они накормить кота утром.