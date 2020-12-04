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Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане запланирована на начало 2021 года
Массовая добровольная вакцинация от Covid-19 в Казахстане запланирована на начало 2021 года
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