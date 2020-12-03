Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...

Отправлено: - 10:22

Если его подчиненные для обеспечения правопорядка, то зачем на постах они устраивают проверки документов, страховок и техосмотры автомобилей, составляют протокола, как всегда накручивая сельчан, что не работает лампочка - выписывают штраф, не включил свет - выписывают штраф и куча чего ещё, где можно обойтись предупреждением.