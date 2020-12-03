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≡ "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ" о работе мониторинговых групп прокомментировал начальник ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40459
"Виновные будут отвечать!" - статью "НГ" о работе мониторинговых групп прокомментировал начальник ДП Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:10
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Начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ назначил служебное расследование по жалобам предпринимателей. Об этом он сообщил на своей странице в Faсebook.
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C
§ CrazyBeaver
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.06.15
Сообщений:
155
Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 04.12.20 - 10:22
#15
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Если его подчиненные для обеспечения правопорядка, то зачем на постах они устраивают проверки документов, страховок и техосмотры автомобилей, составляют протокола, как всегда накручивая сельчан, что не работает лампочка - выписывают штраф, не включил свет - выписывают штраф и куча чего ещё, где можно обойтись предупреждением.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20554
Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 04.12.20 - 13:55
#16
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Жду, решения, Генерала... :lol:
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