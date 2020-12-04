Отправлено: - 13:09

ИЗМЕРЯЕМ ДАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНАСовременные смартфоны стали настолько универсальными, что с их помощью можно измерять артериальное давление и они выступают в роли тонометров. Нужно всего лишь скачать специальное приложение в Play Маркете, их множество. И далее следовать появившейся на экране инструкции. Наиболее практичным и точным считается приложение. Оно дает погрешность 12 единиц, в то время, как другие- более 20. Кроме этого у него есть и другие мед. функции.Для измерения давления не нужно прилагать больших усилий. Достаточно приложить указательный палец к камере телефона. Сильно жать на корпус телефона не нужно,т.к. вы пережмете кровяной поток и показания будут неточными. При измерении давления указательный палец должен перекрывать камеру и светодиод вспышки.Само измерение занимает всего лишь минуту. Полученный результат появится на экране смартфона.Такое приложение можно установить на любом смартфоне, главное, чтобы светодиоды были близко размещены к фотокамере.Измерение давления с помощью приложения к телефону не подходит для людей, у которых наблюдаются постоянные перепады давления. Здесь телефон настоящий тонометр не заменит.Удачи!