За две недели с момента усиления ограничительных мер в нашей области я провел одну из них в Костанае, а вторую - в Челябинске. Поэтому сравнить жизнь обычных людей в двух соседних регионах труда не составило. Читать новость
elektron: Но тем не мене общее число смертности остаётся стабильным, более или менее.
Это пока. Итоги будущего года обещают быть еще интереснее, и я уже обьяснял почему. Мне кажется, что скачок смертности будет именно из-за экономики, которая приведет к голоду, хотя сохраняется риск мутаций короны и появления новых вирусов, но мы уже будем к этому более менее готовы в плане медицины и профилактики.
По поводу визита в МСК посмотрел новости дептранса. По данным всех систем в ноябре количество поездок в общественном транспорте Москвы сократилось на 30%. До Ковида в день общественный транспорт регистрировал 16-18 миллионов поездок. Но что удивительно в ноябре на 116% выросло количество поездок на станциях аренды городских вело. Работали до 30 ноября,до самого снега в Москве. Даже ноябрьская погода не может помешать этому. В московской системе можно взять велосипед в одно касание транспортной картой и на любой из нескольких сотен станций мегаполиса и бросить его на любой другой станции. Поездки до 30 минут на городском вело вообще не тарифицируются и бесплатны! Увидев тенденцию в дептрансе решили ускорить введение давно запланированной системы. Уже с декабря начинает вводиться новая система MaaS. Можно будет в новой системе бесконечно комбинировать все виды транспорта и выбирать мартшруты и вариант транспорта. Допустим сидите вы в районе МЭИ и у вас есть желание добраться в ФИЗТЕХ в Долгопрудный. Пользуясь приложением, вы смотрите, что сейчас быстрее Каршеринг, или московский велобайк, припаркованный прямо у фасада МЭИ. Если час пик, то естествено студентов будет масса а улицы загружены авто. Вы можете через приложение заблокировать велобайк прямо на стоянке и он откроется только вам. Далее у станции МЦК, или метро, для вас будет забронировано приемное место велопарковки, в которое только вы и никто другой мимоходом вставляете байк и поднимаетесь по эксалатору к станции МЦК, на которой с большой скоростью перемещаетесь к ТПУ Окружная, где пересаживаетесь на МЦД-1, с которой отправляются скоростные штадлеры к Шереметьево, и с которой поезда МЦД-1 домчат вас к ФИЗТЕХу. Там вы поднимаясь на эскалаторе станции Долгопрудная МЦД, уже знаете, что у станции вас ждет электросамокат, который транспортное приложение вам забронировало и на нем по новой застройке Долгопрудного вы попадете к цели и можете бросить там электросамокат. Причём приложение может не только оплачивать картой Тройка поездки, но и выстраивать весь маршрут через мегаполис учетом ваших желаний и бронировать любой транспорт, от каршеринговых авто, до электровелосипедов и мест их стоянки. Кстати часть маршрута будет вообще бесплатной. И это не только велобайк, но и например пересадка с МЦД на МЦК и Метро бесплатна абсолютна уже сегодня. То есть фактически из системы РЖД вы переходите в Метро не заплатив и это нормально! И оплатив картой Тройка поездку на МЦД можно пересесть на любую станцию метро абсолютно бесплатно в любое время (кроме конечно периода с 01:30 до 5:30 когда метро пока ещё не ходит в отличии от круглосуточных МЦД и М автобусов по всем основным трассам). Единая транспортная карта МСК Тройка уже сейчас работает вплоть до Тулы. В другую сторону пока до Дмитрова. Но буквально на днях увеличтится на всю область и на весь транспорт области. И это очень удобно. В Питере плюшек меньше, более удобная и дешевая оплата дальних электричек например в Выборг, но велосипед в городском транспорте там редкость. Тогда как в Москве в любом трамвае, поезде, электробусе место для вело законно, бесплатно и обозначено, кроме метро. Но при развитых Электричках МЦД и Кольце МЦК с комфортными местами для вело, медленное из-за длинных эскалаторов метро для желающих катать на вело вроде как и не нужно. И ни у кого в голову не приходит это запрещать, сокращать и ограничивать. Наоборот активно расширяется. Подробнее о журналистском допросе дептранса мск в виде Ликсутова по ссылке:
Какая боль, какая, боль, Иноземные люди и волки ночью пугают Друг друга нашими страхами на форуме нг. Чтобы мы утром проснулись и умерли От ужаса. Не надо так делать. А тут еще великами и самокатами обитатели живой природы пугают. А может нет. Потому что не читал. Обидно что Гога не сказал свое бебе. Его мнение очень важно. Потому что он вышел из банды. Куда его включили без его согласия. Наверное лень. И за то спасибо. Вообщем ходим все в масках и перчатках, Соблюдаем дистанцию, Кушаем витамины и никаких страхов. Жизнь продолжается, и скоро Новый год.
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