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[Исправлено: Серый волк, 04.12.2020 - 03:12]

По поводу визита в МСК посмотрел новости дептранса.По данным всех систем в ноябре количество поездок в общественном транспорте Москвы сократилось на 30%. До Ковида в день общественный транспорт регистрировал 16-18 миллионов поездок.Но что удивительно в ноябре на 116% выросло количество поездок на станциях аренды городских вело. Работали до 30 ноября,до самого снега в Москве.Даже ноябрьская погода не может помешать этому.В московской системе можно взять велосипед в одно касание транспортной картой и на любой из нескольких сотен станций мегаполиса и бросить его на любой другой станции.Поездки до 30 минут на городском вело вообще не тарифицируются и бесплатны!Увидев тенденцию в дептрансе решили ускорить введение давно запланированной системы.Уже с декабря начинает вводиться новая система MaaS. Можно будет в новой системе бесконечно комбинировать все виды транспорта и выбирать мартшруты и вариант транспорта.Допустим сидите вы в районе МЭИ и у вас есть желание добраться в ФИЗТЕХ в Долгопрудный. Пользуясь приложением, вы смотрите, что сейчас быстрее Каршеринг, или московский велобайк, припаркованный прямо у фасада МЭИ. Если час пик, то естествено студентов будет масса а улицы загружены авто. Вы можете через приложение заблокировать велобайк прямо на стоянке и он откроется только вам. Далее у станции МЦК, или метро, для вас будет забронировано приемное место велопарковки, в которое только вы и никто другой мимоходом вставляете байк и поднимаетесь по эксалатору к станции МЦК, на которой с большой скоростью перемещаетесь к ТПУ Окружная, где пересаживаетесь на МЦД-1, с которой отправляются скоростные штадлеры к Шереметьево, и с которой поезда МЦД-1 домчат вас к ФИЗТЕХу.Там вы поднимаясь на эскалаторе станции Долгопрудная МЦД, уже знаете, что у станции вас ждет электросамокат, который транспортное приложение вам забронировало и на нем по новой застройке Долгопрудного вы попадете к цели и можете бросить там электросамокат.Причём приложение может не только оплачивать картой Тройка поездки, но и выстраивать весь маршрут через мегаполис учетом ваших желаний и бронировать любой транспорт, от каршеринговых авто, до электровелосипедов и мест их стоянки. Кстати часть маршрута будет вообще бесплатной.И это не только велобайк, но и например пересадка с МЦД на МЦК и Метро бесплатна абсолютна уже сегодня.То есть фактически из системы РЖД вы переходите в Метро не заплатив и это нормально! И оплатив картой Тройка поездку на МЦД можно пересесть на любую станцию метро абсолютно бесплатно в любое время (кроме конечно периода с 01:30 до 5:30 когда метро пока ещё не ходитв отличии от круглосуточных МЦД и М автобусов по всем основным трассам).Единая транспортная карта МСК Тройка уже сейчас работает вплоть до Тулы. В другую сторону пока до Дмитрова.Но буквально на днях увеличтится на всю область и на весь транспорт области.И это очень удобно. В Питере плюшек меньше, более удобная и дешевая оплата дальних электричек например в Выборг, но велосипед в городском транспорте там редкость.Тогда как в Москве в любом трамвае, поезде, электробусе место для вело законно, бесплатно и обозначено, кроме метро.Но при развитых Электричках МЦД и Кольце МЦК с комфортными местами для вело, медленное из-за длинных эскалаторов метро для желающих катать на вело вроде как и не нужно.И ни у кого в голову не приходит это запрещать, сокращать и ограничивать.Наоборот активно расширяется. Подробнее о журналистском допросе дептранса мск в виде Ликсутова по ссылке: