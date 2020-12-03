Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...

Отправлено: - 07:46

Дв, наказание мелкого чиновника в Костанайской области важная тема для

Иноземцев.

Своих местный сайтов то них нет, где пишут

Про убийства, терроризм, коррупцию.

Ну или они не понимают местных языков.

Они думают что у них этого нет, и очень сильно морщатся, когда им сообщают тут об этом.

Не знаем мол, не слышали, врут наверное.

А тут превышение на 10 км в Костанайской области-невероятно, преступно, мировая новость.такое может быть только там,

Но никак ни у них.

Смешные люди, веселят нас тут местных.