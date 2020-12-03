Прогноз на 5 дней
ясно-20°C
  • 777 мм рт.ст.
  • 83% влажность
  • С, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ" о работе мониторинговых групп прокомментировал начальник ДП Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40456
"Виновные будут отвечать!" - статью "НГ" о работе мониторинговых групп прокомментировал начальник ДП Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ назначил служебное расследование по жалобам предпринимателей. Об этом он сообщил на своей странице в Faсebook.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5981
Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 03.12.20 - 22:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и отлично!


Все бы так решали вопросы
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9029
Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 03.12.20 - 22:11
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что с участковыми, которые без СЭС к ветврачу приходили, и визит свой забыли зарегистрировать как положено? Их лишат премии по итогам года? :-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9029
Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 03.12.20 - 22:12
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Все бы так решали вопросы

В смысле, через газету НГ? А как же Ленинский Путь? :lol:
Профайл
kolibri
§ kolibri
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
42
Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 03.12.20 - 22:17
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо, вопросы решаются!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9029
"Виновные будут отвечать!" - статью "НГ" о работе мониторинговых групп прокомментировал начальник ДП Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:18
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolibri:
Хорошо, вопросы решаются!

А хотите я угадаю, где вы работаете. Вы кстати, почему с августа не появлялись?))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5981
"Виновные будут отвечать!" - статью "НГ" о работе мониторинговых групп прокомментировал начальник ДП Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:22
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/В смысле, через газету НГ?/



Всмысле чиновники)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9029
"Виновные будут отвечать!" - статью "НГ" о работе мониторинговых групп прокомментировал начальник ДП Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:25
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Всмысле чиновники)

А если бы не газета нг, то как бы работали чиновники? Тоже хорошо, или может даже еще лучше? :-)
Профайл
kolibri
§ kolibri
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
42
Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 03.12.20 - 22:30
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:А хотите я угадаю, где вы работаете. Вы кстати, почему с августа не появлялись?))

Я тоже могу угадать где ты работаешь, да тут и гадать не надо. А где была с августа? Коронавирусом болела. Соскучился?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9029
"Виновные будут отвечать!" - статью "НГ" о работе мониторинговых групп прокомментировал начальник ДП Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:33
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolibri:
Я тоже могу угадать где ты работаешь, да тут и гадать не надо.

Так я говорил об этом много раз)

Цитата:
kolibri:
Коронавирусом болела. Соскучился?

Если не шутите, то примите мои слова поддержки, жаль что раньше не имел возможности это сказать. :-o :oops:
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11314
Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 04.12.20 - 02:27
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликуйте плиз, что значта на опубликованном фото пиджака орденские планки.

По виду это три мировые войны и два успешно отбитых межгалактических нашествия. :-)

На публикации достоверности озвученного прикладного присутствия полисяев на этом рейдерстве не настаиваю. :lol:
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4285
Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 04.12.20 - 06:53
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я жду отчета по этой встрече, очень интересно какие вопросы задавались. Я уже писал в комментариях почему я не стал участником, как узнали о чём речь стали звонить и замы и все кому не лень
Профайл Посетить вебсайт
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9823
Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 04.12.20 - 07:23
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так я говорил об этом много раз)


Зачем врать. Придумал-Канада, и все.
Даже название деревни придумать не можешь.
Фальш панель.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9029
"Виновные будут отвечать!" - статью "НГ" о работе мониторинговых групп прокомментировал начальник ДП Костанайской области
Отправлено: 04.12.20 - 07:38
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Зачем врать.

Я не вру. Я говорил, что работаю в компании, которая интернет проводит, то бишь ISP. Сейчас работаю в отделе IPTV.

Цитата:
alex_60:
Придумал-Канада, и все.

Конечно придумал, а как же. Выдумки это все. Я Тобылогородец. Или скорее Тобылоаулец))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS