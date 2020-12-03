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"Виновные будут отвечать!" - статью "НГ" о работе мониторинговых групп прокомментировал начальник ДП Костанайской области
"Виновные будут отвечать!" - статью "НГ" о работе мониторинговых групп прокомментировал начальник ДП Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40456
"Виновные будут отвечать!" - статью "НГ" о работе мониторинговых групп прокомментировал начальник ДП Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:10
Начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ назначил служебное расследование по жалобам предпринимателей. Об этом он сообщил на своей странице в Faсebook.
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Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 03.12.20 - 22:10
Ну вот и отлично!
Все бы так решали вопросы
Все бы так решали вопросы
Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 03.12.20 - 22:11
А что с участковыми, которые без СЭС к ветврачу приходили, и визит свой забыли зарегистрировать как положено? Их лишат премии по итогам года?
Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 03.12.20 - 22:12
Цитата:
В смысле, через газету НГ? А как же Ленинский Путь?
abaika95:
Все бы так решали вопросы
Все бы так решали вопросы
В смысле, через газету НГ? А как же Ленинский Путь?
Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 03.12.20 - 22:17
Хорошо, вопросы решаются!
"Виновные будут отвечать!" - статью "НГ" о работе мониторинговых групп прокомментировал начальник ДП Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:18
Цитата:
А хотите я угадаю, где вы работаете. Вы кстати, почему с августа не появлялись?))
kolibri:
Хорошо, вопросы решаются!
Хорошо, вопросы решаются!
А хотите я угадаю, где вы работаете. Вы кстати, почему с августа не появлялись?))
"Виновные будут отвечать!" - статью "НГ" о работе мониторинговых групп прокомментировал начальник ДП Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:22
Цитата-/В смысле, через газету НГ?/
Всмысле чиновники)
Всмысле чиновники)
"Виновные будут отвечать!" - статью "НГ" о работе мониторинговых групп прокомментировал начальник ДП Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:25
Цитата:
А если бы не газета нг, то как бы работали чиновники? Тоже хорошо, или может даже еще лучше?
abaika95:
Всмысле чиновники)
Всмысле чиновники)
А если бы не газета нг, то как бы работали чиновники? Тоже хорошо, или может даже еще лучше?
Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 03.12.20 - 22:30
Цитата:
Я тоже могу угадать где ты работаешь, да тут и гадать не надо. А где была с августа? Коронавирусом болела. Соскучился?
maxsaf:А хотите я угадаю, где вы работаете. Вы кстати, почему с августа не появлялись?))
Я тоже могу угадать где ты работаешь, да тут и гадать не надо. А где была с августа? Коронавирусом болела. Соскучился?
"Виновные будут отвечать!" - статью "НГ" о работе мониторинговых групп прокомментировал начальник ДП Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:33
Цитата:
Так я говорил об этом много раз)
Цитата:
Если не шутите, то примите мои слова поддержки, жаль что раньше не имел возможности это сказать.
kolibri:
Я тоже могу угадать где ты работаешь, да тут и гадать не надо.
Я тоже могу угадать где ты работаешь, да тут и гадать не надо.
Так я говорил об этом много раз)
Цитата:
kolibri:
Коронавирусом болела. Соскучился?
Коронавирусом болела. Соскучился?
Если не шутите, то примите мои слова поддержки, жаль что раньше не имел возможности это сказать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11314
Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 04.12.20 - 02:27
Опубликуйте плиз, что значта на опубликованном фото пиджака орденские планки.
По виду это три мировые войны и два успешно отбитых межгалактических нашествия.
На публикации достоверности озвученного прикладного присутствия полисяев на этом рейдерстве не настаиваю.
По виду это три мировые войны и два успешно отбитых межгалактических нашествия.
На публикации достоверности озвученного прикладного присутствия полисяев на этом рейдерстве не настаиваю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4285
Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 04.12.20 - 06:53
А я жду отчета по этой встрече, очень интересно какие вопросы задавались. Я уже писал в комментариях почему я не стал участником, как узнали о чём речь стали звонить и замы и все кому не лень
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9823
Re: "Виновные будут отвечать!" - статью "НГ"...
Отправлено: 04.12.20 - 07:23
Цитата:
Зачем врать. Придумал-Канада, и все.
Даже название деревни придумать не можешь.
Фальш панель.
maxsaf:
Так я говорил об этом много раз)
Так я говорил об этом много раз)
Зачем врать. Придумал-Канада, и все.
Даже название деревни придумать не можешь.
Фальш панель.
"Виновные будут отвечать!" - статью "НГ" о работе мониторинговых групп прокомментировал начальник ДП Костанайской области
Отправлено: 04.12.20 - 07:38
Цитата:
Я не вру. Я говорил, что работаю в компании, которая интернет проводит, то бишь ISP. Сейчас работаю в отделе IPTV.
Цитата:
Конечно придумал, а как же. Выдумки это все. Я Тобылогородец. Или скорее Тобылоаулец))
alex_60:
Зачем врать.
Зачем врать.
Я не вру. Я говорил, что работаю в компании, которая интернет проводит, то бишь ISP. Сейчас работаю в отделе IPTV.
Цитата:
alex_60:
Придумал-Канада, и все.
Придумал-Канада, и все.
Конечно придумал, а как же. Выдумки это все. Я Тобылогородец. Или скорее Тобылоаулец))
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