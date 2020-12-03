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≡ Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40456
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:39
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Дисциплинарное дело в отношении руководителя ГУ «Отдел спорта акимата Сарыкольского района» Толебая КУСАИНОВА рассмотрел сегодня, 3 декабря, Совет по этике департамента по делам госслужбы Костанайской области.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9029
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 04.12.20 - 00:24
#15
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Цитата:
abaika95:
Ну вы явно не на тролля,потомучто не оч.получается)

Это прям комплимент для меня, хотя вы наврятли это осознаете :lol:

Цитата:
abaika95:
А ваще местных уже нет на форуме? Инфа сотка?

Только поуехавшие и один понаехавший))


Цитата:
abaika95:
Причем не от новостей а от поуеховших )

От поуехавших - ироничнее, от новостей - ржачнее :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4285
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 04.12.20 - 06:49
#16
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Пусть камеры прокрутят, наверняка чиновник не впервой во время работы носится между городами, при желании можно нарыть много чего, было бы желание...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9823
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 04.12.20 - 07:46
#17
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Дв, наказание мелкого чиновника в Костанайской области важная тема для
Иноземцев.
Своих местный сайтов то них нет, где пишут
Про убийства, терроризм, коррупцию.
Ну или они не понимают местных языков.
Они думают что у них этого нет, и очень сильно морщатся, когда им сообщают тут об этом.
Не знаем мол, не слышали, врут наверное.
А тут превышение на 10 км в Костанайской области-невероятно, преступно, мировая новость.такое может быть только там,
Но никак ни у них.
Смешные люди, веселят нас тут местных.
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