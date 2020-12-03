Отправлено: - 03:55

maxsaf: При совке такого не было

[Исправлено: Серый волк, 04.12.2020 - 01:04]

Цитата:И при царе, при котором сдали эту железную дорогу в эксплуатацию такого не было...Очевидно, что вопрос на месте, несмотря на шум, решения не имеет.Жуликовытый васька, разбиравший стрелочные переводы, слушает, да ест.И плевать он хотел!Как на граждан возмущенных уничтожением зелёных насаждений в городе.Просто тут жулик Васька немного просчитался.Разборка инфраструктуры железной дороги с целью вымогательства, это не просто уголовка, а террористический раздел преступной деятельности.И заниматься этим вопросом напрямую должен господин Масимов.Он вполне адекватный человек, чтоб оценить ущерб престижу государства, Экономике предприятий, обеспечивающих экономический потенциал государства. Имиджевый и инвестиционный ущерб государству.И как и в случае любых терактов против граждан государства, в случае посягательства на состоятельность государства и против основных транспортных коммуникаций, приниять решения по защите, дознанию, отысканию виновных, и их весьма примерному наказанию.Железная дорога должна работать как часы в это непростое время для государства и народа.Фактически в этом материале было сообщено о террористической деятельности по блокированию железнодорожных коммуникаций страны и по умышленному их выведению из строя.А это прямая и наипрямейшая сфера деятельности Карима Масимова, к нему соответственно и все вопросы.Разберётся! И не на такие сложные вопросы журналистов отвечал.И нашим городским детям помогал! За что ему огромное спасибо! Обращайтесь напрямую!