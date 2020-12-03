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≡ Ждите и платите, платите, платите...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40456
Ждите и платите, платите, платите...
Отправлено: 03.12.20 - 00:08
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Скандал на железной дороге в Костанае из острой формы перешел в вялотекущую. Никто не готов разрешить быстро спор между предпринимателями или хотя бы принять для этого временные меры. Никто не берется развести и поставить враждующих в положение «до мая 2020 года», чтобы четко разобраться, насколько законно ведется на станции Костанай конкурентная борьба за локомотивы, пути и вагоны. Никто, хотя клиенты ТОО «Kazcholtrans», от которого они не имеют возможности уйти, адресовали жалобы транспортному прокурору, в антикоррупционное ведомство, в Комитет по регулированию естественных монополий. Результата - ноль.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9026
Re: Ждите и платите, платите, платите...
Отправлено: 03.12.20 - 00:08
#1
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Цитата:
с обеих сторон конфликта стоит частный бизнес.

При совке такого не было :-)
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
430
Re: Ждите и платите, платите, платите...
Отправлено: 03.12.20 - 11:43
#2
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Ну не просто же так железную дорогу всю на куски дробили... Как и электросети тоже. Теперь каждый владелец куска будет навязывать свои ультимативные условия.
Мне кажется, предпринимателям стоит бойкотировать этих ушлых ребят, а попутно еще и судебными исками завалить. А когда из-за этого встанет экономика региона, тут уже кто надо подключится и вопрос решат, будьте уверены.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11313
Ждите и платите, платите, платите...
Отправлено: 04.12.20 - 03:55
#3
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Цитата:
maxsaf: При совке такого не было
И при царе, при котором сдали эту железную дорогу в эксплуатацию такого не было... :-)

Очевидно, что вопрос на месте, несмотря на шум, решения не имеет.

Жуликовытый васька, разбиравший стрелочные переводы, слушает, да ест.
И плевать он хотел!
Как на граждан возмущенных уничтожением зелёных насаждений в городе.

Просто тут жулик Васька немного просчитался.

Разборка инфраструктуры железной дороги с целью вымогательства, это не просто уголовка, а террористический раздел преступной деятельности.

И заниматься этим вопросом напрямую должен господин Масимов.

Он вполне адекватный человек, чтоб оценить ущерб престижу государства, Экономике предприятий, обеспечивающих экономический потенциал государства. Имиджевый и инвестиционный ущерб государству.
И как и в случае любых терактов против граждан государства, в случае посягательства на состоятельность государства и против основных транспортных коммуникаций, приниять решения по защите, дознанию, отысканию виновных, и их весьма примерному наказанию.

Железная дорога должна работать как часы в это непростое время для государства и народа.

Фактически в этом материале было сообщено о террористической деятельности по блокированию железнодорожных коммуникаций страны и по умышленному их выведению из строя.

А это прямая и наипрямейшая сфера деятельности Карима Масимова, к нему соответственно и все вопросы.

Разберётся! И не на такие сложные вопросы журналистов отвечал.
И нашим городским детям помогал! За что ему огромное спасибо! Обращайтесь напрямую!

[Исправлено: Серый волк, 04.12.2020 - 01:04]
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