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≡ Сенат принял поправки, по которым малонаселённые города районного значения смогут получить статус села
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40456
Сенат принял поправки, по которым малонаселённые города районного значения смогут получить статус села
Отправлено: 03.12.20 - 11:54
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В сенате приняли проект поправок в закон "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан". Жители этих населённых пунктов смогут получить господдержку, которая предусмотрена для сельчан.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1877
Re: Сенат принял поправки, по которым малонаселённые города...
Отправлено: 03.12.20 - 11:54
#1
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ЗатобЫловка стала городом. Пусть теперь туда и областной центр перенесут. А кАстанай, пусть сделают аулом, поскольку рожденных здесь горожан уже не осталось практически.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5981
Re: Сенат принял поправки, по которым малонаселённые города...
Отправлено: 03.12.20 - 11:59
#2
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Цитата-/поскольку рожденных здесь горожан уже не осталось практически/



Ты в свой аул уехал что-ли?


Жалко жалко
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9026
Re: Сенат принял поправки, по которым малонаселённые города...
Отправлено: 03.12.20 - 13:14
#3
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Цитата:
юля елиссева:
ЗатобЫловка стала городом. Пусть теперь туда и областной центр перенесут. А кАстанай, пусть сделают аулом

А если переиграют и Тобыл сделают обратно селом? :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4283
Re: Сенат принял поправки, по которым малонаселённые города...
Отправлено: 03.12.20 - 18:18
#4
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Замечательный город Аркалык обречён стать аулом, ни в одном сне не приснилось, какой-то театр абсурда в последнее время
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9026
Re: Сенат принял поправки, по которым малонаселённые города...
Отправлено: 03.12.20 - 21:29
#5
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Цитата:
сайлау курманов:

Сначала селом, потом аулом. Можно же два раза, ну вы поняли о чем я ;-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11313
Re: Сенат принял поправки, по которым малонаселённые города...
Отправлено: 04.12.20 - 03:31
#6
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Здравствуй жо... то есть село Тобыл новый год! :lol:
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