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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40456
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:35
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За две недели с момента усиления ограничительных мер в нашей области я провел одну из них в Костанае, а вторую - в Челябинске. Поэтому сравнить жизнь обычных людей в двух соседних регионах труда не составило.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9026
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 02:18
#120
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Цитата:
elektron:
Я в принципе про смертность от вирусов в общем, как бы,

Вот только где такие данные то взять. Если до сих пор не могут понять, что такое нековидная пневмония, которая не определяется как ковид, а косит примерно так же
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9026
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 02:30
#121
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Цитата:
elektron:
Но тем не мене общее число смертности остаётся стабильным, более или менее.

Это пока. Итоги будущего года обещают быть еще интереснее, и я уже обьяснял почему. Мне кажется, что скачок смертности будет именно из-за экономики, которая приведет к голоду, хотя сохраняется риск мутаций короны и появления новых вирусов, но мы уже будем к этому более менее готовы в плане медицины и профилактики.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9026
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 02:53
#122
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Остается один вопрос - все эти голодные люди, при наличии коронавируса или антител к нему в крови, они попадут в статистику как умершие от коронавируса, или от голода?
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