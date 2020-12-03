Отправлено: - 22:30

maxsaf:А хотите я угадаю, где вы работаете. Вы кстати, почему с августа не появлялись?))



Цитата:Я тоже могу угадать где ты работаешь, да тут и гадать не надо. А где была с августа? Коронавирусом болела. Соскучился?