Отправлено: - 02:18

elektron:

Я в принципе про смертность от вирусов в общем, как бы,

Цитата:Вот только где такие данные то взять. Если до сих пор не могут понять, что такое нековидная пневмония, которая не определяется как ковид, а косит примерно так же