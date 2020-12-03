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Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40456
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:35
За две недели с момента усиления ограничительных мер в нашей области я провел одну из них в Костанае, а вторую - в Челябинске. Поэтому сравнить жизнь обычных людей в двух соседних регионах труда не составило.
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Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 01:04
Цитата:
Да я только за - вы ждите сначала актуальные цифры - а потом и выводы делайте. Ну или прогнозировать учитесь. Хотя я не понимаю, в чем трудность разделить данные за 16 год на 12 месяцев, а данные за 20 год на 11 месяцев - и сравнить средние цифры за месяц
elektron:
Подождём окончания года, потом посчитаем вместе, если не против.
Подождём окончания года, потом посчитаем вместе, если не против.
Да я только за - вы ждите сначала актуальные цифры - а потом и выводы делайте. Ну или прогнозировать учитесь. Хотя я не понимаю, в чем трудность разделить данные за 16 год на 12 месяцев, а данные за 20 год на 11 месяцев - и сравнить средние цифры за месяц
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6008
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 01:09
Цитата:
Тут ведь нужно будет не только идеальные данные, но и процентуальные считать, относительно населения земли на данный период. Да и даже если циффарки и перебегут порог. Тоже нужно будет определится, коронавирус или всё же другие причины, как суицид, болезни сердечно-сосудистые или не вовремя проведённые операции причиной смерти стали.
maxsaf:
в чем трудность разделить данные за 16 год на 12 месяцев, а данные за 20 год на 11 месяцев - и сравнить средние цифры за месяц
в чем трудность разделить данные за 16 год на 12 месяцев, а данные за 20 год на 11 месяцев - и сравнить средние цифры за месяц
Тут ведь нужно будет не только идеальные данные, но и процентуальные считать, относительно населения земли на данный период. Да и даже если циффарки и перебегут порог. Тоже нужно будет определится, коронавирус или всё же другие причины, как суицид, болезни сердечно-сосудистые или не вовремя проведённые операции причиной смерти стали.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 01:12
Цитата:
Согласен, но из тех цифр, что вы привели, без привязки к населению, к выборке по причинам - полюбому невозможно прийти к тому же выводу, что сделали вы. А значит это умышленно манипуляция, либо безграмотность - выбирайте сами. Ну либо обьясните, как вы сделали такой вывод.
elektron:
Тут ведь нужно будет не только идеальные данные, но и процентуальные считать, относительно населения земли на данный период. Да и даже если циффарки и перебегут порог. Тоже нужно будет определится, коронавирус или всё же другие причины, как суицид, болезни сердечно-сосудистые или не вовремя проведённые операции причиной смерти стали.
Тут ведь нужно будет не только идеальные данные, но и процентуальные считать, относительно населения земли на данный период. Да и даже если циффарки и перебегут порог. Тоже нужно будет определится, коронавирус или всё же другие причины, как суицид, болезни сердечно-сосудистые или не вовремя проведённые операции причиной смерти стали.
Согласен, но из тех цифр, что вы привели, без привязки к населению, к выборке по причинам - полюбому невозможно прийти к тому же выводу, что сделали вы. А значит это умышленно манипуляция, либо безграмотность - выбирайте сами. Ну либо обьясните, как вы сделали такой вывод.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6008
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 01:19
Цитата:
Пусть будет так, я не против
Для объяснения, статью писать придётся.
Посмотрим в конце года, что циффарки покажут.
Тогда сами решите была ли этоЦитата:
Или ещё что.
maxsaf:
либо безграмотность
либо безграмотность
Пусть будет так, я не против
Для объяснения, статью писать придётся.
Посмотрим в конце года, что циффарки покажут.
Тогда сами решите была ли этоЦитата:
maxsaf:
манипуляция
манипуляция
Или ещё что.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 01:29
Цитата:
Айяяй. Ну ладно, че делать - подождем. Другого варианта не вижу. Хотя все равно не пойму, как с новыми цифрами вы собираетесь доказывать то, что со старыми так же недоказуемо. Ждём.
elektron:
Пусть будет так, я не против Для объяснения, статью писать придётся. Посмотрим в конце года, что циффарки покажут. Тогда сами решите была ли это
Пусть будет так, я не против Для объяснения, статью писать придётся. Посмотрим в конце года, что циффарки покажут. Тогда сами решите была ли это
Айяяй. Ну ладно, че делать - подождем. Другого варианта не вижу. Хотя все равно не пойму, как с новыми цифрами вы собираетесь доказывать то, что со старыми так же недоказуемо. Ждём.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6008
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 01:40
Цитата:
Какой анализ - год же еще не закончился, договорились же вроде что ждать надо. )) или уже не надо?))
elektron:
можете начинать анализ
можете начинать анализ
Какой анализ - год же еще не закончился, договорились же вроде что ждать надо. )) или уже не надо?))
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 01:44
Цитата:
А вот оно что - сами вы выводы делаете , пользуясь относительными цифрами (смертность на тысячу), а сюда пихаете абсолютные (в миллионах). Вот про это я и написал - что это бред )) я же насчет миллионов как раз и возмутился))
elektron:
А вот оно что - сами вы выводы делаете , пользуясь относительными цифрами (смертность на тысячу), а сюда пихаете абсолютные (в миллионах). Вот про это я и написал - что это бред )) я же насчет миллионов как раз и возмутился))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6008
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 01:44
Цитата:
Ну просили объяснить, я статью писать не собираюсь. поэтому предварительно подготавливаю.
maxsaf:
Ну просили объяснить, я статью писать не собираюсь. поэтому предварительно подготавливаю.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 01:48
Цитата:
Не надо никакую статью - просто добавьте что в 16-М году население было столько то, в 20-М столько и всё, остальное мы сами в уме посчитаем, и к вам вопросов не будет насчет выводов ))
elektron:
Ну просили объяснить, я статью писать не собираюсь. поэтому предварительно подготавливаю.
Ну просили объяснить, я статью писать не собираюсь. поэтому предварительно подготавливаю.
Не надо никакую статью - просто добавьте что в 16-М году население было столько то, в 20-М столько и всё, остальное мы сами в уме посчитаем, и к вам вопросов не будет насчет выводов ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6008
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 01:54
Цитата:
Ну как я могу добавить, если год ещё не закончился?
maxsaf:
росто добавьте что в 16-М году население было столько то, в 20-М столько и всё, остальное мы сами в уме посчитаем, и к вам вопросов не будет насчет выводов ))
росто добавьте что в 16-М году население было столько то, в 20-М столько и всё, остальное мы сами в уме посчитаем, и к вам вопросов не будет насчет выводов ))
Ну как я могу добавить, если год ещё не закончился?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 01:56
Цитата:
И тем не менее вывод вы уже сделали
Прикол?))
[Исправлено: maxsaf, 04.12.2020 - 01:57]
elektron:
Ну как я могу добавить, если год ещё не закончился?
Ну как я могу добавить, если год ещё не закончился?
И тем не менее вывод вы уже сделали
Прикол?))
[Исправлено: maxsaf, 04.12.2020 - 01:57]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6008
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 02:08
Цитата:
Да нет. Я в принципе про смертность от вирусов в общем, как бы,
что снизилась, ну или снизится. Гриппа нет, ОРЗ нет - всё корона.
Но тем не мене общее число смертности остаётся стабильным, более или менее.
Вообще интересные случаи происходят, в газете пишут что в одной из больниц
Штутгарта, переполнено больных, более 46-ти коек в интенсивной. Знакомый там работает, говорит у них нет столько коек в интенсивке, около 20-ти. И на всю интенсвку 5-ть коек только под пациентами, один из которых действительно тяжёлый.
[Исправлено: elektron, 03.12.2020 - 21:13]
maxsaf:
Прикол?))
Прикол?))
Да нет. Я в принципе про смертность от вирусов в общем, как бы,
что снизилась, ну или снизится. Гриппа нет, ОРЗ нет - всё корона.
Но тем не мене общее число смертности остаётся стабильным, более или менее.
Вообще интересные случаи происходят, в газете пишут что в одной из больниц
Штутгарта, переполнено больных, более 46-ти коек в интенсивной. Знакомый там работает, говорит у них нет столько коек в интенсивке, около 20-ти. И на всю интенсвку 5-ть коек только под пациентами, один из которых действительно тяжёлый.
[Исправлено: elektron, 03.12.2020 - 21:13]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 02:16
Цитата:
Ну тоже как и вы, журналист взял какие-то цифры где-то, и давай сову наяривать)) если бы его попросили обясниться - сразу все встало бы на свои места.
elektron:
Штутгарта, переполнено больных, более 46-ти коек в интенсивной. Знакомый там работает, говорит у них нет столько коек в интенсивке, около 20-ти. И на всю интенсвку 5-ть коек только под пациентами, один из которых действительно тяжёлый.
Штутгарта, переполнено больных, более 46-ти коек в интенсивной. Знакомый там работает, говорит у них нет столько коек в интенсивке, около 20-ти. И на всю интенсвку 5-ть коек только под пациентами, один из которых действительно тяжёлый.
Ну тоже как и вы, журналист взял какие-то цифры где-то, и давай сову наяривать)) если бы его попросили обясниться - сразу все встало бы на свои места.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11311
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 02:18
Приветствую Юджина! Настоящего гражданина Города с большой буквы!
СПб, Ломоносовская, улицы, люди, транспорт. Транспорт как часы, хотя заметно меньше людей и девять из десяти пассажиров в масках. Московский вокзал, билет электронный, привычным проходом к палатформе.
Сапсан до МСК, половина мест свободна, все в масках, некоторые в пути стягивают с носа. Метро Москвы через четыре часа - поток пассажиров с поездов. Метро работает как обычно. Далее МЦК, и синий электробус, за сущие копейки по такой схеме через Тройку везущий на своей аккумуляторной электротяге.
Если бы использовал МЦД далее в метро было бы вообще бесплатно абсолютно.
Все автобусы, трамваи, рогатые, МЦК и МЦД ходят по расписанию и даже дополнительные. Захожу в супермаркет Пятёрочку в 22 часа - в зале четыре человека,
Пятёрка увеличила работу до 23 часов, чтоб создать удобное дистанцирование для покупателей!!!
По каким-то дням знаю утром время для пожилых людей объявляется. Но это не значит что запретят в остальное. Просто приглашают утром, когда самый минимум покупателей и поощряют скидками. Пенсам в разы опаснее!
Я, зашедший глубоко вечером в среду случайно получил семейную скидку, которая именно вечером по средам. Так просто растягивают время и разрежают покупателей на большее количество часов. Никому в голову не приходит сократить транспорт, даже если он возит воздух.
Пусть возит!
Пусть большой низкопольный электробус везёт два человека!!! Даже одного!
В этом транспорте будет дистанция. когда общественного транспорта больше, а не меньше!
Пространство на метр от кабины водителя замотано красной лентой. Вход абсолютно свободный во все двери наземного транспорта, кроме передней! Это правило!
И большинство подносят к валидатору Тройку хотя точно знает - контроля нет на линии и не будет!
Точно так как в Питере "Подорожник"! Транспорт отлично ходит - люди его поддерживают! Если кто-то и не поднёс - это (обычно гастрик доставщик продуктов) то и чёрт с ним. Однажды поймается, может через три месяца и депортируется.
Общественные пространства удивительны. Люди смотрят фотовыставки на улицах, гуляют. Берут кофе с собой, и от Пушкинской до 32Бис , или может через переулки в ПГ пешком? Или от Ботана до ВДНХ? И чёрт побери эти переулки не заменят Фонтанки и вида на мосты северной нашей столицы.
Бочвара не Невский, Обухово не Хорошевская, Лиговка не Ленинградский пр. Они сами по себе, и на них своя атмосфера.
И да, спасают маски, юзайте!
Они помогают от крупных капель.
Не выходите, если вам за 60, это опасно.
Глобально глупый локдаун на второй волне по безумной бумажке имеет силу!
Имеет, в разницу в 5%-10% с тем где его нет.
А где сами люди в большинстве ответственно подходят и менее. В силу его безумнейшего исполнения в ущербных тоталитарных режимах.
Какая может быть изоляция, если неизбежать по работе из Медведково через четыре вида общественного транспорта на запад Москвы?
И ничего в итоге! Когда из СПБ Автобус до метро, Питерское метро, Сапсан или Ласточка до Москвы, метро Мск, МЦК, Электробус и ничего?
Когда работает всё как полагается, а дурачьё и жадные барыги не сокращают транспорт и не ограничивает магазины, чтоб создать скопление людям сгрудив их, на что им плевать, и попутно срубить штраф или грязную взятку в карман сидя в засаде у дверей, на что им совсем не плевать.
Этим отличается цивилизованная часть мира от дикой. В однй и той-же управляемой ситуации.
Да, есть разница, когда только заходит в популяцию и когда уже может 10% переболело.
Да, есть разница, когда весьма сомнительного достоинства чиновник из проворовавшегося ведомства создаёт проблемы экономике, гражданам, всем, в том числе и переболевшим и нагромождает неграмотными постановлениями коррупцонные предпосылки для вымогательства.
СПб, Ломоносовская, улицы, люди, транспорт. Транспорт как часы, хотя заметно меньше людей и девять из десяти пассажиров в масках. Московский вокзал, билет электронный, привычным проходом к палатформе.
Сапсан до МСК, половина мест свободна, все в масках, некоторые в пути стягивают с носа. Метро Москвы через четыре часа - поток пассажиров с поездов. Метро работает как обычно. Далее МЦК, и синий электробус, за сущие копейки по такой схеме через Тройку везущий на своей аккумуляторной электротяге.
Если бы использовал МЦД далее в метро было бы вообще бесплатно абсолютно.
Все автобусы, трамваи, рогатые, МЦК и МЦД ходят по расписанию и даже дополнительные. Захожу в супермаркет Пятёрочку в 22 часа - в зале четыре человека,
Пятёрка увеличила работу до 23 часов, чтоб создать удобное дистанцирование для покупателей!!!
По каким-то дням знаю утром время для пожилых людей объявляется. Но это не значит что запретят в остальное. Просто приглашают утром, когда самый минимум покупателей и поощряют скидками. Пенсам в разы опаснее!
Я, зашедший глубоко вечером в среду случайно получил семейную скидку, которая именно вечером по средам. Так просто растягивают время и разрежают покупателей на большее количество часов. Никому в голову не приходит сократить транспорт, даже если он возит воздух.
Пусть возит!
Пусть большой низкопольный электробус везёт два человека!!! Даже одного!
В этом транспорте будет дистанция. когда общественного транспорта больше, а не меньше!
Пространство на метр от кабины водителя замотано красной лентой. Вход абсолютно свободный во все двери наземного транспорта, кроме передней! Это правило!
И большинство подносят к валидатору Тройку хотя точно знает - контроля нет на линии и не будет!
Точно так как в Питере "Подорожник"! Транспорт отлично ходит - люди его поддерживают! Если кто-то и не поднёс - это (обычно гастрик доставщик продуктов) то и чёрт с ним. Однажды поймается, может через три месяца и депортируется.
Общественные пространства удивительны. Люди смотрят фотовыставки на улицах, гуляют. Берут кофе с собой, и от Пушкинской до 32Бис , или может через переулки в ПГ пешком? Или от Ботана до ВДНХ? И чёрт побери эти переулки не заменят Фонтанки и вида на мосты северной нашей столицы.
Бочвара не Невский, Обухово не Хорошевская, Лиговка не Ленинградский пр. Они сами по себе, и на них своя атмосфера.
И да, спасают маски, юзайте!
Они помогают от крупных капель.
Не выходите, если вам за 60, это опасно.
Глобально глупый локдаун на второй волне по безумной бумажке имеет силу!
Имеет, в разницу в 5%-10% с тем где его нет.
А где сами люди в большинстве ответственно подходят и менее. В силу его безумнейшего исполнения в ущербных тоталитарных режимах.
Какая может быть изоляция, если неизбежать по работе из Медведково через четыре вида общественного транспорта на запад Москвы?
И ничего в итоге! Когда из СПБ Автобус до метро, Питерское метро, Сапсан или Ласточка до Москвы, метро Мск, МЦК, Электробус и ничего?
Когда работает всё как полагается, а дурачьё и жадные барыги не сокращают транспорт и не ограничивает магазины, чтоб создать скопление людям сгрудив их, на что им плевать, и попутно срубить штраф или грязную взятку в карман сидя в засаде у дверей, на что им совсем не плевать.
Этим отличается цивилизованная часть мира от дикой. В однй и той-же управляемой ситуации.
Да, есть разница, когда только заходит в популяцию и когда уже может 10% переболело.
Да, есть разница, когда весьма сомнительного достоинства чиновник из проворовавшегося ведомства создаёт проблемы экономике, гражданам, всем, в том числе и переболевшим и нагромождает неграмотными постановлениями коррупцонные предпосылки для вымогательства.
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