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Приветствую Юджина! Настоящего гражданина Города с большой буквы!СПб, Ломоносовская, улицы, люди, транспорт. Транспорт как часы, хотя заметно меньше людей и девять из десяти пассажиров в масках. Московский вокзал, билет электронный, привычным проходом к палатформе.Сапсан до МСК, половина мест свободна, все в масках, некоторые в пути стягивают с носа. Метро Москвы через четыре часа - поток пассажиров с поездов. Метро работает как обычно. Далее МЦК, и синий электробус, за сущие копейки по такой схеме через Тройку везущий на своей аккумуляторной электротяге.Если бы использовал МЦД далее в метро было бы вообще бесплатно абсолютно.Все автобусы, трамваи, рогатые, МЦК и МЦД ходят по расписанию и даже дополнительные. Захожу в супермаркет Пятёрочку в 22 часа - в зале четыре человека,Пятёрка увеличила работу до 23 часов, чтоб создать удобное дистанцирование для покупателей!!!По каким-то дням знаю утром время для пожилых людей объявляется. Но это не значит что запретят в остальное. Просто приглашают утром, когда самый минимум покупателей и поощряют скидками. Пенсам в разы опаснее!Я, зашедший глубоко вечером в среду случайно получил семейную скидку, которая именно вечером по средам. Так просто растягивают время и разрежают покупателей на большее количество часов. Никому в голову не приходит сократить транспорт, даже если он возит воздух.Пусть возит!Пусть большой низкопольный электробус везёт два человека!!! Даже одного!В этом транспорте будет дистанция. когда общественного транспорта больше, а не меньше!Пространство на метр от кабины водителя замотано красной лентой. Вход абсолютно свободный во все двери наземного транспорта, кроме передней! Это правило!И большинство подносят к валидатору Тройку хотя точно знает - контроля нет на линии и не будет!Точно так как в Питере "Подорожник"! Транспорт отлично ходит - люди его поддерживают! Если кто-то и не поднёс - это (обычно гастрик доставщик продуктов) то и чёрт с ним. Однажды поймается, может через три месяца и депортируется.Общественные пространства удивительны. Люди смотрят фотовыставки на улицах, гуляют. Берут кофе с собой, и от Пушкинской до 32Бис, или может через переулки в ПГ пешком? Или от Ботана до ВДНХ? И чёрт побери эти переулки не заменят Фонтанки и вида на мосты северной нашей столицы.Бочвара не Невский, Обухово не Хорошевская, Лиговка не Ленинградский пр. Они сами по себе, и на них своя атмосфера.И да, спасают маски, юзайте!Они помогают от крупных капель.Не выходите, если вам за 60, это опасно.Глобально глупый локдаун на второй волне по безумной бумажке имеет силу!Имеет, в разницу в 5%-10% с тем где его нет.А где сами люди в большинстве ответственно подходят и менее. В силу его безумнейшего исполнения в ущербных тоталитарных режимах.Какая может быть изоляция, если неизбежать по работе из Медведково через четыре вида общественного транспорта на запад Москвы?И ничего в итоге! Когда из СПБ Автобус до метро, Питерское метро, Сапсан или Ласточка до Москвы, метро Мск, МЦК, Электробус и ничего?Когда работает всё как полагается, а дурачьё и жадные барыги не сокращают транспорт и не ограничивает магазины, чтоб создать скопление людям сгрудив их, на что им плевать, и попутно срубить штраф или грязную взятку в карман сидя в засаде у дверей, на что им совсем не плевать.Этим отличается цивилизованная часть мира от дикой. В однй и той-же управляемой ситуации.Да, есть разница, когда только заходит в популяцию и когда уже может 10% переболело.Да, есть разница, когда весьма сомнительного достоинства чиновник из проворовавшегося ведомства создаёт проблемы экономике, гражданам, всем, в том числе и переболевшим и нагромождает неграмотными постановлениями коррупцонные предпосылки для вымогательства.