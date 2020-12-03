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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40456
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:35
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За две недели с момента усиления ограничительных мер в нашей области я провел одну из них в Костанае, а вторую - в Челябинске. Поэтому сравнить жизнь обычных людей в двух соседних регионах труда не составило.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9015
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 01:04
#105
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Цитата:
elektron:
Подождём окончания года, потом посчитаем вместе, если не против.

Да я только за - вы ждите сначала актуальные цифры - а потом и выводы делайте. Ну или прогнозировать учитесь. Хотя я не понимаю, в чем трудность разделить данные за 16 год на 12 месяцев, а данные за 20 год на 11 месяцев - и сравнить средние цифры за месяц 8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6004
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 01:09
#106
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Цитата:
maxsaf:
в чем трудность разделить данные за 16 год на 12 месяцев, а данные за 20 год на 11 месяцев - и сравнить средние цифры за месяц

Тут ведь нужно будет не только идеальные данные, но и процентуальные считать, относительно населения земли на данный период. Да и даже если циффарки и перебегут порог. Тоже нужно будет определится, коронавирус или всё же другие причины, как суицид, болезни сердечно-сосудистые или не вовремя проведённые операции причиной смерти стали.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9015
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 01:12
#107
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Цитата:
elektron:
Тут ведь нужно будет не только идеальные данные, но и процентуальные считать, относительно населения земли на данный период. Да и даже если циффарки и перебегут порог. Тоже нужно будет определится, коронавирус или всё же другие причины, как суицид, болезни сердечно-сосудистые или не вовремя проведённые операции причиной смерти стали.

Согласен, но из тех цифр, что вы привели, без привязки к населению, к выборке по причинам - полюбому невозможно прийти к тому же выводу, что сделали вы. А значит это умышленно манипуляция, либо безграмотность - выбирайте сами. Ну либо обьясните, как вы сделали такой вывод. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6004
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 01:19
#108
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Цитата:
maxsaf:
либо безграмотность

Пусть будет так, я не против ;-)
Для объяснения, статью писать придётся. ;-)
Посмотрим в конце года, что циффарки покажут.
Тогда сами решите была ли этоЦитата:
maxsaf:
манипуляция

Или ещё что. 8-)
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