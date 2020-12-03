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Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского дома в Аркалыке
Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского дома в Аркалыке
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского дома в Аркалыке
Отправлено: 03.12.20 - 13:00
Сделала она это в течение 3 лет. Также за это время подсудимая похитила бензин на сумму 1 млн тенге. Приговор в отношении главного врача «Специализированный дом ребенка» Сауле Оразалиной вынес Аркалыкский городской суд.
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(Полноправные пользователи)
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- 9015
Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского дома в Аркалыке
Отправлено: 03.12.20 - 19:47
Цитата:
Ну так это ваш собственный сарказм, про переедающих, мною хитро вам тут всунутый. Так что все тут уместно, не надо ля ля
Цитата:
Так это и есть украсть у детей, у чьих-то, не у этих. Может даже у твоих собственных. Или ты думаешь, что из-за нее у верхушки где-то на счетах уменьшилось?
[Исправлено: maxsaf, 03.12.2020 - 19:48]
abaika95:
Не уместный сарказм от поуеховших
Не уместный сарказм от поуеховших
Ну так это ваш собственный сарказм, про переедающих, мною хитро вам тут всунутый. Так что все тут уместно, не надо ля ля
Цитата:
Vit:
Она не детей обворовала, а украла у государства.
Она не детей обворовала, а украла у государства.
Так это и есть украсть у детей, у чьих-то, не у этих. Может даже у твоих собственных. Или ты думаешь, что из-за нее у верхушки где-то на счетах уменьшилось?
[Исправлено: maxsaf, 03.12.2020 - 19:48]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
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- 19.08.08
- Сообщений:
- 11309
Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского дома в Аркалыке
Отправлено: 04.12.20 - 00:34
Два соседствующих мнения... Цитата:
Аблайку конечно не будем упоминать. У нурлыбота запрограммированные функции на этом сайте.
Но само явление можно изучить подробнее. Вполне возможно в этой разграбленной и забытой полуликвидированной аркалыкии, всё что достаётся крохами является валютой. Как на дальних северах.
Есть у тебя соляра в заполярье в трех неделях пути от цивилизации на вездеходе, и нужен уголь, ты их обменял, Нужны доски - отдал уголь, итд. Любое ликвидное матобеспечение решает тысячу проблем крайнего севера.
А есть хапуги - готовые Родину и детей продать.
Кто-нибудь пытался связаться? Спросить эту мадам что случилось и как так? Кто-то приходил к детям? Спрашивал как им там? Что у них есть и чего нет, где и как и чем живут, и что трут?
Когда-то в середине нулевых прошла инфа черпез АВП и через КП, что в Петрозаводске в ДД "Ключага" творится бесредел.
И туда с Москвы, Питера, Ёбурга, Перми, выдвинулись группы, проникли в Петрозаводск, проникли в детдом прямо к самим детям буквально влезая через забор, и с ними познакомились.
Захватили ключевые точки тусовки в городе, Я даже сейчас не могу подставить здесь всех тех движений в которых и сам принимал участие.
И разгромили ту систему разгромными репортажами центральных журналистов из газет, которых провели и показали по найденным вопиющим, реально трэшевым случаям.
Каждый случай подозрения на воровство у ДД должен быть расследован журналистами и гражданами, а не махинаторами чиновниками, или понгонными служаками - отмазывателями в коррумпированной системе.
До каждого ребёнка нужно добраться буквально с земли, и выяснять что там происходит. Обркрадывают их, терроризируют, гнобят, или кто-то просто делит кормушку.
Такие преступления приносят самый страшный урон стране, ибо подрывают её жителей изнутри. И должны расследоваться по линии госбезопасности без всяких скидок.
[Исправлено: Серый волк, 03.12.2020 - 21:36]
Vit:Цитата:
Народ, че вы нам нее накинулись. Вы статью читали? Она не детей обворовала, а украла у государства. А дети получали свою пайку
Народ, че вы нам нее накинулись. Вы статью читали? Она не детей обворовала, а украла у государства. А дети получали свою пайку
maxsaf: Так это и есть украсть у детей, у чьих-то, не у этих. Может даже у твоих собственных. Или ты думаешь, что из-за нее у верхушки где-то на счетах уменьшилось?
Аблайку конечно не будем упоминать. У нурлыбота запрограммированные функции на этом сайте.
Но само явление можно изучить подробнее. Вполне возможно в этой разграбленной и забытой полуликвидированной аркалыкии, всё что достаётся крохами является валютой. Как на дальних северах.
Есть у тебя соляра в заполярье в трех неделях пути от цивилизации на вездеходе, и нужен уголь, ты их обменял, Нужны доски - отдал уголь, итд. Любое ликвидное матобеспечение решает тысячу проблем крайнего севера.
А есть хапуги - готовые Родину и детей продать.
Кто-нибудь пытался связаться? Спросить эту мадам что случилось и как так? Кто-то приходил к детям? Спрашивал как им там? Что у них есть и чего нет, где и как и чем живут, и что трут?
Когда-то в середине нулевых прошла инфа черпез АВП и через КП, что в Петрозаводске в ДД "Ключага" творится бесредел.
И туда с Москвы, Питера, Ёбурга, Перми, выдвинулись группы, проникли в Петрозаводск, проникли в детдом прямо к самим детям буквально влезая через забор, и с ними познакомились.
Захватили ключевые точки тусовки в городе, Я даже сейчас не могу подставить здесь всех тех движений в которых и сам принимал участие.
И разгромили ту систему разгромными репортажами центральных журналистов из газет, которых провели и показали по найденным вопиющим, реально трэшевым случаям.
Каждый случай подозрения на воровство у ДД должен быть расследован журналистами и гражданами, а не махинаторами чиновниками, или понгонными служаками - отмазывателями в коррумпированной системе.
До каждого ребёнка нужно добраться буквально с земли, и выяснять что там происходит. Обркрадывают их, терроризируют, гнобят, или кто-то просто делит кормушку.
Такие преступления приносят самый страшный урон стране, ибо подрывают её жителей изнутри. И должны расследоваться по линии госбезопасности без всяких скидок.
[Исправлено: Серый волк, 03.12.2020 - 21:36]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5981
Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского дома в Аркалыке
Отправлено: 04.12.20 - 00:44
Цитата-/Ну так это ваш собственный сарказм, про переедающих, мною хитро вам тут всунутый. Так что все тут уместно, не надо ля ля/
Можете всунуть себе обратно) не уместно тут было а в моем случае про передающих уместно)
Цитата-/У нурлыбота запрограммированные функции на этом сайте./
О его только не хватало для полной коллекции "обиженных" поуеховших)
Че серый? закончился.....он?
Пы са
Твой коммент как всегда не читаю) там набор слов и каша как всегда
Можете всунуть себе обратно) не уместно тут было а в моем случае про передающих уместно)
Цитата-/У нурлыбота запрограммированные функции на этом сайте./
О его только не хватало для полной коллекции "обиженных" поуеховших)
Че серый? закончился.....он?
Пы са
Твой коммент как всегда не читаю) там набор слов и каша как всегда
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11309
Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского дома в Аркалыке
Отправлено: 04.12.20 - 01:11
Поуехавших в интернете нет!
Глобальная паутина не имеет границ и расстояний!
Но что точно очевидно, что есть ПОНАПРИЕХАВШИЕ ЧУЖАКИ.
Которых привезли в багажнике очень даже можно догадаться чьего авто.
Им абсолютно плевать на чужой им город, на то как его разворовывают и распиливают, и единственная их задача отмазывать мелких и гадких мошенников у которых на службе они состоят. На службе у жалких мелких жуликов, приехали грабить и которые собственно сюда и привезли с собой топорных шестёрок для форума!
На полях методички замусоленной случаем нет пометок предшественника в прстыне? Того, который исчез с форума не попрощавшись перед явлением следующего?
И вопрос традиционный к отмазывателям предателей Родины и жуликов:
Почём Родину продал?
[Исправлено: Серый волк, 03.12.2020 - 22:16]
Глобальная паутина не имеет границ и расстояний!
Но что точно очевидно, что есть ПОНАПРИЕХАВШИЕ ЧУЖАКИ.
Которых привезли в багажнике очень даже можно догадаться чьего авто.
Им абсолютно плевать на чужой им город, на то как его разворовывают и распиливают, и единственная их задача отмазывать мелких и гадких мошенников у которых на службе они состоят. На службе у жалких мелких жуликов, приехали грабить и которые собственно сюда и привезли с собой топорных шестёрок для форума!
На полях методички замусоленной случаем нет пометок предшественника в прстыне? Того, который исчез с форума не попрощавшись перед явлением следующего?
И вопрос традиционный к отмазывателям предателей Родины и жуликов:
Почём Родину продал?
[Исправлено: Серый волк, 03.12.2020 - 22:16]
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