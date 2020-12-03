Отправлено: - 00:34

Vit:

Народ, че вы нам нее накинулись. Вы статью читали? Она не детей обворовала, а украла у государства. А дети получали свою пайку

maxsaf: Так это и есть украсть у детей, у чьих-то, не у этих. Может даже у твоих собственных. Или ты думаешь, что из-за нее у верхушки где-то на счетах уменьшилось?

[Исправлено: Серый волк, 03.12.2020 - 21:36]

Два соседствующих мнения... Цитата:Цитата:Аблайку конечно не будем упоминать. У нурлыбота запрограммированные функции на этом сайте.Но само явление можно изучить подробнее. Вполне возможно в этой разграбленной и забытой полуликвидированной аркалыкии, всё что достаётся крохами является валютой. Как на дальних северах.Есть у тебя соляра в заполярье в трех неделях пути от цивилизации на вездеходе, и нужен уголь, ты их обменял, Нужны доски - отдал уголь, итд. Любое ликвидное матобеспечение решает тысячу проблем крайнего севера.А есть хапуги - готовые Родину и детей продать.Кто-нибудь пытался связаться? Спросить эту мадам что случилось и как так? Кто-то приходил к детям? Спрашивал как им там? Что у них есть и чего нет, где и как и чем живут, и что трут?Когда-то в середине нулевых прошла инфа черпез АВП и через КП, что в Петрозаводске в ДД "Ключага" творится бесредел.И туда с Москвы, Питера, Ёбурга, Перми, выдвинулись группы, проникли в Петрозаводск, проникли в детдом прямо к самим детям буквально влезая через забор, и с ними познакомились.Захватили ключевые точки тусовки в городе, Я даже сейчас не могу подставить здесь всех тех движений в которых и сам принимал участие.И разгромили ту систему разгромными репортажами центральных журналистов из газет, которых провели и показали по найденным вопиющим, реально трэшевым случаям.Каждый случай подозрения на воровство у ДД должен быть расследован журналистами и гражданами, а не махинаторами чиновниками, или понгонными служаками - отмазывателями в коррумпированной системе.До каждого ребёнка нужно добраться буквально с земли, и выяснять что там происходит. Обркрадывают их, терроризируют, гнобят, или кто-то просто делит кормушку.Такие преступления приносят самый страшный урон стране, ибо подрывают её жителей изнутри. И должны расследоваться по линии госбезопасности без всяких скидок.