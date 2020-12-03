Отправлено: - 01:09

maxsaf:

в чем трудность разделить данные за 16 год на 12 месяцев, а данные за 20 год на 11 месяцев - и сравнить средние цифры за месяц

Цитата:Тут ведь нужно будет не только идеальные данные, но и процентуальные считать, относительно населения земли на данный период. Да и даже если циффарки и перебегут порог. Тоже нужно будет определится, коронавирус или всё же другие причины, как суицид, болезни сердечно-сосудистые или не вовремя проведённые операции причиной смерти стали.