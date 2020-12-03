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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
 
 
Страница 7 из 8«1...5678»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40456
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:35
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За две недели с момента усиления ограничительных мер в нашей области я провел одну из них в Костанае, а вторую - в Челябинске. Поэтому сравнить жизнь обычных людей в двух соседних регионах труда не составило.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9015
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:38
#90
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Цитата:
elektron:

Я тут писал про 120 миллионов голодных, на грани истощения, потому что страны свернули свои программы помощи в Африке. На следующий год будет обычные 60 лямов, плюс много-много лямов из голодного списка. Сами сложить сможете?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6004
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:39
#91
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Цитата:
maxsaf:
Че за бред вообще?

Не будем опережать события.
Год закончится, тогда и посмотрим. Причём прирост населения, сопровождается приростом смертности.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6004
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:41
#92
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я тут писал про 120 миллионов голодных

Это серьёзно?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9015
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:42
#93
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Цитата:
elektron:
Не будем опережать события.

Ну и не выкладывайте бред раньше времени, дождитесь, раз не можете 54 на 11 разделить и прибавить ответ к общей цифре :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6004
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:43
#94
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Цитата:
maxsaf:
Ну и не выкладывайте бред раньше времени,

Я вас не узнаю, какой же это бред. Это реальные цифры.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9015
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:43
#95
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Цитата:
elektron:
Это серьёзно?

А почему нет? Или начхать на Африку в плане статистики и не вносить?))

[Исправлено: maxsaf, 04.12.2020 - 00:43]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9015
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:45
#96
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это реальные цифры.

А я и не спорю. Реально 12 месяцев 16 года и 11 месяцев 20 года. Я только не пойму - нафиг так сравнивать? Сравнивайте год с годом, или 11 месяцев и 11 месяцев, за вас посчитать? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6004
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:47
#97
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Цитата:
maxsaf:
Или начхать на Африку в плане статистики и не вносить?))

Ну так цифарки мировые там тикают, что опять не так?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5981
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:48
#98
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Цитата-/Я точно не х.. А вы точно не м... и не к...?/



Вы точно не х....???? Странно)



Цитата-/Не ради, а из-за/


Орден Солженицына вам на очки! Вы же узник совести и политический беглец!



Цитата-/Теперь они могут свободно на весь мир сказать: "мы мерзнем и жрать нечего, помогите/


А то,ради чего скакали на майдане то?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5981
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:50
#99
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Ой поуеховшие дискутируют)


Любо дорого смотреть)


Скоро ещё и новости будут сами писать и сами на форум заливать

Тогда будет точно "Наша газета"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9015
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:51
#100
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Цитата:
abaika95:
А то,ради чего скакали на майдане то?

Ну спрашивайте тех кто скакал. Я не лично не понял, ради чего. Наверное чтобы потом отказаться от вакцины и помереть гордо :-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6004
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:51
#101
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Цитата:
abaika95:
Тогда будет точно "Наша газета"

Не будет, а есть и будет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9015
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:53
#102
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Цитата:
abaika95:
Ой поуеховшие дискутируют)

Ну вы же тоже видите сами, что товарищ электрон натягивает сову на глобус.

Цитата:
elektron:
Ну так цифарки мировые там тикают, что опять не так?

Ладно. Просто обясните, как на основе этих циферок вы пришли к выводу, что смертность упала - и я извинюсь за наезд, мне не трудно ;-)

[Исправлено: maxsaf, 04.12.2020 - 00:59]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9015
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:55
#103
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Я за попкорном
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6004
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 01:00
#104
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Цитата:
maxsaf:
как на основе этих циферок вы пришли к выводу, что смертность упала, и я извиняюсь за наезд, мне не трудно

Не стоит извинений. ;-) Элементарно.
Ватсоном уже не могу назвать, разве, что вторым. :lol:
Подождём окончания года, потом посчитаем вместе, если не против. :oops:
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