Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!

Отправлено: - 00:48

Цитата-/Я точно не х.. А вы точно не м... и не к...?/







Вы точно не х....???? Странно)







Цитата-/Не ради, а из-за/





Орден Солженицына вам на очки! Вы же узник совести и политический беглец!







Цитата-/Теперь они могут свободно на весь мир сказать: "мы мерзнем и жрать нечего, помогите/





А то,ради чего скакали на майдане то?