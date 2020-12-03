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Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40456
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:35
За две недели с момента усиления ограничительных мер в нашей области я провел одну из них в Костанае, а вторую - в Челябинске. Поэтому сравнить жизнь обычных людей в двух соседних регионах труда не составило.
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Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:38
Цитата:
Я тут писал про 120 миллионов голодных, на грани истощения, потому что страны свернули свои программы помощи в Африке. На следующий год будет обычные 60 лямов, плюс много-много лямов из голодного списка. Сами сложить сможете?
elektron:
Я тут писал про 120 миллионов голодных, на грани истощения, потому что страны свернули свои программы помощи в Африке. На следующий год будет обычные 60 лямов, плюс много-много лямов из голодного списка. Сами сложить сможете?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6004
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:39
Цитата:
Не будем опережать события.
Год закончится, тогда и посмотрим. Причём прирост населения, сопровождается приростом смертности.
maxsaf:
Че за бред вообще?
Че за бред вообще?
Не будем опережать события.
Год закончится, тогда и посмотрим. Причём прирост населения, сопровождается приростом смертности.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6004
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:41
Цитата:
Это серьёзно?
maxsaf:
Я тут писал про 120 миллионов голодных
Я тут писал про 120 миллионов голодных
Это серьёзно?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:42
Цитата:
Ну и не выкладывайте бред раньше времени, дождитесь, раз не можете 54 на 11 разделить и прибавить ответ к общей цифре
elektron:
Не будем опережать события.
Не будем опережать события.
Ну и не выкладывайте бред раньше времени, дождитесь, раз не можете 54 на 11 разделить и прибавить ответ к общей цифре
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6004
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:43
Цитата:
Я вас не узнаю, какой же это бред. Это реальные цифры.
maxsaf:
Ну и не выкладывайте бред раньше времени,
Ну и не выкладывайте бред раньше времени,
Я вас не узнаю, какой же это бред. Это реальные цифры.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:43
Цитата:
А почему нет? Или начхать на Африку в плане статистики и не вносить?))
[Исправлено: maxsaf, 04.12.2020 - 00:43]
elektron:
Это серьёзно?
Это серьёзно?
А почему нет? Или начхать на Африку в плане статистики и не вносить?))
[Исправлено: maxsaf, 04.12.2020 - 00:43]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:45
Цитата:
А я и не спорю. Реально 12 месяцев 16 года и 11 месяцев 20 года. Я только не пойму - нафиг так сравнивать? Сравнивайте год с годом, или 11 месяцев и 11 месяцев, за вас посчитать?
elektron:
Это реальные цифры.
Это реальные цифры.
А я и не спорю. Реально 12 месяцев 16 года и 11 месяцев 20 года. Я только не пойму - нафиг так сравнивать? Сравнивайте год с годом, или 11 месяцев и 11 месяцев, за вас посчитать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6004
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:47
Цитата:
Ну так цифарки мировые там тикают, что опять не так?
maxsaf:
Или начхать на Африку в плане статистики и не вносить?))
Или начхать на Африку в плане статистики и не вносить?))
Ну так цифарки мировые там тикают, что опять не так?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:48
Цитата-/Я точно не х.. А вы точно не м... и не к...?/
Вы точно не х....???? Странно)
Цитата-/Не ради, а из-за/
Орден Солженицына вам на очки! Вы же узник совести и политический беглец!
Цитата-/Теперь они могут свободно на весь мир сказать: "мы мерзнем и жрать нечего, помогите/
А то,ради чего скакали на майдане то?
Вы точно не х....???? Странно)
Цитата-/Не ради, а из-за/
Орден Солженицына вам на очки! Вы же узник совести и политический беглец!
Цитата-/Теперь они могут свободно на весь мир сказать: "мы мерзнем и жрать нечего, помогите/
А то,ради чего скакали на майдане то?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:50
Ой поуеховшие дискутируют)
Любо дорого смотреть)
Скоро ещё и новости будут сами писать и сами на форум заливать
Тогда будет точно "Наша газета"
Любо дорого смотреть)
Скоро ещё и новости будут сами писать и сами на форум заливать
Тогда будет точно "Наша газета"
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:51
Цитата:
Ну спрашивайте тех кто скакал. Я не лично не понял, ради чего. Наверное чтобы потом отказаться от вакцины и помереть гордо
abaika95:
А то,ради чего скакали на майдане то?
А то,ради чего скакали на майдане то?
Ну спрашивайте тех кто скакал. Я не лично не понял, ради чего. Наверное чтобы потом отказаться от вакцины и помереть гордо
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6004
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:51
Цитата:
Не будет, а есть и будет
abaika95:
Тогда будет точно "Наша газета"
Тогда будет точно "Наша газета"
Не будет, а есть и будет
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:53
Цитата:
Ну вы же тоже видите сами, что товарищ электрон натягивает сову на глобус.
Цитата:
Ладно. Просто обясните, как на основе этих циферок вы пришли к выводу, что смертность упала - и я извинюсь за наезд, мне не трудно
[Исправлено: maxsaf, 04.12.2020 - 00:59]
abaika95:
Ой поуеховшие дискутируют)
Ой поуеховшие дискутируют)
Ну вы же тоже видите сами, что товарищ электрон натягивает сову на глобус.
Цитата:
elektron:
Ну так цифарки мировые там тикают, что опять не так?
Ну так цифарки мировые там тикают, что опять не так?
Ладно. Просто обясните, как на основе этих циферок вы пришли к выводу, что смертность упала - и я извинюсь за наезд, мне не трудно
[Исправлено: maxsaf, 04.12.2020 - 00:59]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 00:55
Я за попкорном
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6004
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 04.12.20 - 01:00
Цитата:
Не стоит извинений. Элементарно.
Ватсоном уже не могу назвать, разве, что вторым.
Подождём окончания года, потом посчитаем вместе, если не против.
maxsaf:
как на основе этих циферок вы пришли к выводу, что смертность упала, и я извиняюсь за наезд, мне не трудно
как на основе этих циферок вы пришли к выводу, что смертность упала, и я извиняюсь за наезд, мне не трудно
Не стоит извинений. Элементарно.
Ватсоном уже не могу назвать, разве, что вторым.
Подождём окончания года, потом посчитаем вместе, если не против.
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