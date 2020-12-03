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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
 
 
Страница 6 из 6«1...456
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40456
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:35
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За две недели с момента усиления ограничительных мер в нашей области я провел одну из них в Костанае, а вторую - в Челябинске. Поэтому сравнить жизнь обычных людей в двух соседних регионах труда не составило.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5975
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 22:08
#75
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Цитата-/ты хоть представление имеешь где Оттава(столица Канады) и Англия (часть Великобритании) ? и чья власть то или у них одна на всех!/




Блин даже не представляю а я думал Оттава это отдельная страна разве нет?)

Новость шла про митинги в Оттаве и Англии вот я и решил.....
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
25
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 22:16
#76
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Цитата:
Victor Yang:

Цитата:
На днях мне об этом жительница Саксонии рассказала

достоверный источник-ОБС называется))
Цитата:
они в восточную Германию ездят. И там сейчас тоже всплеск и ограничения

Цитата:
Вот и везут вирус из Чехии в восточную Германию.

так ты бы определился -всплеск или только везут?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13443
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 23:09
#77
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Цитата:
N0name:
достоверный источник-ОБС называется)) Цитата:

То есть ссылка - ни о чём? И насколько достоверны сведения у тебя? Почему я должен доверять какому-то нонейму?
Цитата:
N0name :
так ты бы определился -всплеск или только везут?

Привезли и везут. Теперь - всплеск. А ты сам кто такой что претендуешь на истину? А в статье, если почитаешь, говорится о том что ограничения в Чехии ввели 22 октября.

[Исправлено: Victor Yang, 03.12.2020 - 23:22]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8999
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 23:31
#78
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Цитата:
abaika95:
Ха-ха-ха-ха-хахаха


Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в столице.

Хохохохохо?
А может Охохох?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8999
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 23:45
#79
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Украинские патриоты говорят, что лучше будут колоть себе бензин, чем российскую вакцину. Интересно, есть еще где-то такие же патриоты? :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5994
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 23:51
#80
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Цитата:
abaika95:
Вроде как самый пик был в эти месяца?)

Насколько помню, чиновники в марте вирус было "пригласили" в КЗ. :-o
апрель - 11 617 - 2019-го
апрель - 4 441 -2020-го. :-x
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5975
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 23:52
#81
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Цитата-/Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в столице./



Предвижу через неделю заболевших в России не будет или станет меньше) ну прям как перед голосованием за поправки) а там уже будет и охохохо и хохохо




Цитата-/Украинские патриоты говорят, что лучше будут колоть себе бензин, чем российскую вакцину/



Они на канадских форумах это говорят? Вы последуете их примеру? Или вы не украинский патриот?)
Профайл
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