Отправлено: - 22:16

Victor Yang:



На днях мне об этом жительница Саксонии рассказала

они в восточную Германию ездят. И там сейчас тоже всплеск и ограничения

Вот и везут вирус из Чехии в восточную Германию.



Цитата:Цитата:достоверный источник-ОБС называется))Цитата:Цитата:так ты бы определился -всплеск или только везут?