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≡ Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40456
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:39
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Дисциплинарное дело в отношении руководителя ГУ «Отдел спорта акимата Сарыкольского района» Толебая КУСАИНОВА рассмотрел сегодня, 3 декабря, Совет по этике департамента по делам госслужбы Костанайской области.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20548
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 03.12.20 - 22:39
#1
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Слабенькое, такое наказание... :lol: ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8999
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:45
#2
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Цитата:
drakon:
Слабенькое, такое наказание...

Тут важно другое - его остановили за превышение - а договориться не смог. Странно. Мож он пьяный был и 180 летел, а ему сделали скидку, часть налом, часть в протокол? Потому что если реально за незначительное превышение ему влепили по полной - то это явно несоответствие занимаемой должности :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20548
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 03.12.20 - 22:50
#3
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Жена Кусаинова работает в КОстанае.
Он в Сарыколе. Это примерно 150 км.
Это не впервые, он к ней езил... :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8999
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:58
#4
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Цитата:
drakon:
Это не впервые, он к ней езил...

А вот это уже интереснее ;-)
А живут то где оба?)

[Исправлено: maxsaf, 03.12.2020 - 22:59]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5994
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 03.12.20 - 23:00
#5
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Прям детектив какой то.
-Жена, о мне плохо, скорая не успеет.
-Хусаинов:- о да дорогая, я уже лечу, я спасу тебя :lol:
только через часа три не раньше, на часок до брата заеду. Продукты завезу, с голоду помирает. ;-)

через время навещает жену:
- о дорогая у тебя всё в порядке? ну тогда я домой.

На посту:
-Вы превысили скорость, с Вас штраф.+-
-Но у меня нет с собой денег
-проезжайте...
:lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8999
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 23:04
#6
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Цитата:
elektron:
-Вы превысили скорость

Не, не так все было:
-Вы превысили скорость
-Я к жене, ей плохо
-Братан, к жене - в обратную сторону :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5975
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 03.12.20 - 23:24
#7
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Что интересно первыми обсуждают и обсасывают эту новость:


Макс живёт в Канаде 20 лет

Дракон и электрон живут в Германии тоже по 20 лет


Иронично)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5994
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 03.12.20 - 23:29
#8
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Цитата:
abaika95:

А вам таки более нече сказать, акромя Цитата:
abaika95:
Иронично)

:lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8999
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 23:33
#9
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Цитата:
elektron:
А вам таки более нече сказать

Ну и еще кто где живет, и сколько)) Когда платят за количество сообщений - одного слова достаточно. Любого))

[Исправлено: maxsaf, 03.12.2020 - 23:35]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8999
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 23:41
#10
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Цитата:
abaika95:
Что интересно первыми обсуждают и обсасывают эту новость:

Потому что для нас это прям удивительно, а для местных - норма, и обсуждать нечего :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5975
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 23:49
#11
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Цитата-/А вам таки более нече сказать, акромя/



Потмоучто с каждым днём форум становится все ироничнее и ироничнее)



Цитата-/Ну и еще кто где живет, и сколько)) ./


Я напоминаю всем тем кто заходит на форум впервые что главные обсасыватели новостей тут это поуховшие) или что вас что-то оскорбляет?)



Цитата-/Потому что для нас это прям удивительно, а для местных - норма, и обсуждать нечего/


Местные пока в другой ветке вы быстрей сюда набежали) и так бегаете от ветки к ветки из страны в страну,птички)
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